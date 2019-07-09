В Москве пройдет городской фестиваль современного искусства Everart Weekend
Организаторы фестиваля подготовили бесплатные развлекательные и образовательные мероприятия, в том числе: выставки современного искусства, открытые экскурсии и мастер-классы, визиты в студии художникам, перформансы и концерты. На EverArt Weekend покажут десять тысяч картин и более трехсот фотографий. Среди авторов: Кирилл Яковлев, Андрей Архипов, Алексей Васильев, Максим Орлицкий, Екатерина Белявская, Белла Левикова, Олег Доу и многие другие.
Кроме того, на центральных улицах города будут установлены 6 арт-объектов, объединенных общей темой – RECYCLE. Городская экспозиция будет состоять из скульптурных коллажей, масштабных инсталляций, а также широкоформатных стрит-арт полотен, призывающих к осознанному потреблению и вторичному использованию отработанных материалов. Тема RECYCLE будет фокусно раскрываться на выставке "Новый вещизм: от инструмента к скульптуре" в галерее Omelchenko, где художники будут вести диалог на языке вещей, работая с повседневными предметами и меняя их первичное значение.
"Миссия фестиваля – сделать искусство открытым, доступным и понятным, – отмечает Люси Виноград, организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal. – Картины, фотографии, скульптуры, инсталляции и многое другое откроют для себя посетители выставки. В каждом арт-пространстве будет гид, доступно и интересно рассказывающий о том, что хотел сказать автор. Мы надеемся, что фестиваль поможет расширить текущую аудиторию современного искусства, привлечь новую к коллекционированию и открыть для всех искусство как вид досуга и поле для общения. Также через уличные объекты с темой RECYCLE мы хотим обратить внимание на актуальные проблемы большого города, связанных с экологией".
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