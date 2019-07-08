Doritos отпраздновал свой выход на российский рынок концертом Мота
В лучших традициях калифорнийских паркинг-тусовок Doritos собрал друзей в погожий летний день на парковке гипермаркета Лента, которая внезапно превратилась в пространство для вечеринки и зажила своей бурной жизнью: гости фотографировались с впечатляющими декорациями, устраивали импровизированные бои сумо, охотились за пиньятой, делали себе переводные тату в pop-up студии и, конечно же, вовсю дегустировали продукт. Самые активные гости мероприятия смогли проверить себя на смелость и дерзость, поучаствовав в конкурсной программе, ну а наиболее креативные участники фотоконкурса даже выиграли билеты на VK fest.
Кульминацией праздника стало выступление популярного артиста лейбла Black Star Мота — лиричного, но дерзкого, однозначно героя Doritos!
Вечеринка удалась на славу – преображенную брендом парковку посетило более полутора тысячи человек, гости с удовольствием взаимодействовали с брендом и ощутили себя на полноценном масштабном концерте во время выступления Мота.
Doritos ярко стартовал и оказался в центре внимания – а теперь и на полках магазинов вашего города!
Doritos – американская марка ароматизированных кукурузных чипсов (tortilla chips), выпускаемая с 1964 года компанией Frito-Lay, дочерней компанией PepsiCo. Оригинальные Doritos не были ароматизированы. Первым ароматом был Taco, выпущенный в 1967 году, с тех пор, были созданы и другие вкусы, пользующиеся огромной популярностью у потребителей и на данный момент. Новинка представлена на российском рынке в трех вкусах: пряная паприка, сливочный сыр, острый перец.
Бренд Doritos был создан для смелых людей. А рекламные кампании торговой марки всегда отличались исключительной дерзостью с небольшой долей провокации.
Торговая марка Doritos славится своими рекламными кампаниями совместно со Super Bowl, финальной игрой за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.
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