Urban Beauty Weekend пройдет в парке Красная Пресня

ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ

Как создать образ с космической скоростью? Как научиться делать прическу, как в салоне, и реально крутой маникюр? Что взять с собой в отпуск? На мероприятии заявлено целое созвездие суперспикеров: @mila_klimenko, @natalinamua, @nailartist_vseyarusi, ФЕН Dry Bar и @artemiymakeup с @kadirovayuliya, @kaplans_makeup – официальный визажист AVON, генерального партнера фестиваля, @alextregubova, Сергей Любимов и Даша Архипова от Divage, официального партнера Urban Beauty Weekend, Дмитрий Бычков из KRISTALL MINERALS, Игорь Зимовец из Jean Paul Myne. Две феи-Оксаны: Шефер из "Бьюти-вечеринок для девочек" и Ясинецкая из "Импульса". Основатели компаний Леврана и МИ&КО открыто поговорят со всеми желающими о производстве отечественной косметики, а Леко Стайл – о том, как читать косметические этикетки и составы. Ребята из Batistе и ПРОПЕЛЛЕР – о палочках-выручалочках (спойлер: сухой шампунь и мультимаскинг), а I LOVE MY HAIR – о детских волосах.

Посетители узнают секреты ухода за руками из Азии от сети Тай-Ян. Будут развеяны мифы о гиалуроновой кислоте с Динарой Уразмамбетовой из "Спивакъ". О бодипозитиве можно будет поговорить с Ангелиной Русановой @rusanova96 и о правильном питании с одним из самых востребованных диетологов Москвы, по версии Forbes, Лидией Ионовой @lidiaionova и нутрициологом и редактором сайта whealth.ru Александрой Сарновой.

Стилисты Анна Кондратьева и Анна Комарова покажут, как продуктивно и креативно чистить гардероб от устаревших вещей, грамотно собираться в путешествие и красиво выходить замуж. Сашера-Мед разыграет призы по итогам акции ко дню семьи. В лекториях пройдут дискуссии с докторами: косметологом, стоматологом, травматологом-ортопедом и специалистами по женскому здоровью.

ФИТНЕС В БОЛЬШОМ, ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Urban Beauty Weekend будет спортивным! 6 июля начнется с всеобщей зарядки: ее проведет Виктория Сацюк, звезда платформы "Тянись". Потом PROТАНЦЫ покажут vogue с KRISS CREW, и пойдем на фитнес-вечеринку ZUMBA, хатха-йогу и дживамукти-йогу, на дискуссию о секретах возвращения в форму с Софой Кольбедюк.

7 июля – тренировка для королев и королей пляжа с Анастасией Чирченко и суперинтенсивная жиросжигающая табата с Георгием Какуниным из ФитнесМании. Всем понравится, хотя мы не обещаем, что будет легко! Елена Костенко и Наталья Сосина лишат всех страха перед экстримом: Елена – чемпионка Европы по сноуборду, Наталья – крутейший тренер-сноубордист. Действующий боец ММА, мастер спорта Настя Мотяшова покажет настоящий кикбоксинг, а хореограф PROТАНЦЫ Юля Предеина – хип-хоп. WeGym и чемпион мира и Европы по классическому бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий научат осознанно выбирать спортклуб – с точки зрения бизнеса и с позиции клиента.

МАССА ИНТЕРЕСНОГО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

На Urban Beauty Weekend – самый актуальный лайфстайл! Турбомама Елизавета Золотухина расскажет, как ей удается успевать все и всюду. Главный тренер-кинолог "Собаки-гуляки" Дина Кузнецова поможет правильно реагировать на сигналы, которые посылают ваши питомцы на прогулке. Гости также обсудят этикет с телеэкспертом Татьяной Барановой и интерьер с Женей Ждановой – основателем бутика DivaDecor и автором книги "Дом мечты". Будущие инста-звезды послушают Катю Бойцову @boyechik – о том, как найти свою нишу и свой успех в сети, а все собирающиеся в отпуск – Катю Шакун @katishaku, стилиста и персонального шопера ЦУМа.

Ирина Сокерина, доцент кафедры вокального искусства МГПУ, научит всех петь. Раз и навсегда – так она обещает! Петь будут не только гости, но и SHENA?, Ева Тимуш и Sabi Miss. А вечер 6 июля будет особенным: в 19:00 Urban Beauty Weekend устраивает закрытую вечеринку Night Beauty Party с DANTE и певицей ZABAVA и диджеем.

И под занавес – всем кино! В воскресенье в 17:00 партнер фестиваля MEGOGO начнет открытый показ фильма "Красотка на всю голову" с Эми Шумер, Мишель Уильямс и Томом Хоппером, а за ним в 19:00 – "После" от новой королевы мелодрамы Дженни Гейдж.

В рамках клуба InterCHARM Premium 7 июля в 10:00 пройдет закрытый тематический бранч для руководителей салонов красоты и клиник. Первая сессия будет посвящена успеху бизнеса: безошибочному сервису, эффективному подбору персонала и работе с сезонностью. Выступят Анастасия Машеро, директор по развитию и управлению сети DESSANGE Russia; Василий Михайлов, генеральный директор, основатель и соучредитель Colba color bar и Супермен – мужские стрижки; и Татьяна Бельченкова, директор школы ФЕН Dry Bar.

На второй сессии – об успехе руководителя – слово возьмут Юлия Алигина, генеральный директор сети "Персона"; Элеонора Чабанова, владелица сети Selfie Beauty; и Алина Швец, основатель парикмахерской NOIR. Разговор будет об искусстве делегирования и дистанционного управления, о коллективе, соцсетях и о верном балансе работы и личной жизни.