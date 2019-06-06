В Москве пройдет ежегодная конференция по SMM
В рамках конференции 19 июня на одной площадке соберутся известные спикеры и эксперты ИТ-отрасли, а также представители смежных сфер, таких, как реклама, PR, маркетинг, HR и многие другие для того, чтобы обсудить не только главные тренды SMM-маркетинга в 2019 году, но и определить ключевые тенденции следующего года.
Докладчики SMMoscow расскажут участникам, где брать идеи для оригинального контента и как не ошибиться при выборе лидера мнений для сотрудничества. А также обсудят различные маркетинговые стратегии: какие из них работают на прирост аудитории, а какие для преумножение дохода.
Спикеры в этом году обещают качественный контент и ответы на самые актуальные вопросы о том, как формировать сообщество вокруг нового продукта и что скрывают блогеры от рекламодателей, а также как найти стиль и идеи для оригинальных сториз и что заставит покупателя приобретать товар по регулярной цене. На эти и многие другие вопросы ответят одни из лучших докладчиков digital-отрасли национального и международного уровня.
В рамках мероприятия выступят:
И это еще не все. На конференции участников ждут новые знакомства, нетворкинг и возможность перенять опыт у самых успешных компаний и экспертов нашей страны и зарубежья.
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