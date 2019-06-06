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В Москве пройдет ежегодная конференция по SMM

Кадр youtube.com
19 июня в московском кинотеатре “Октябрь” состоится ежегодная конференция по SMM в России – SMMoscow 2019. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и digital-агентство R:TA. 
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В рамках конференции 19 июня на одной площадке соберутся известные спикеры и эксперты ИТ-отрасли, а также представители смежных сфер, таких, как реклама, PR, маркетинг, HR и многие другие  для того, чтобы обсудить не только главные тренды SMM-маркетинга в 2019 году, но и определить ключевые тенденции следующего года.

Докладчики SMMoscow расскажут участникам, где брать идеи для оригинального контента и как не ошибиться при выборе лидера мнений для сотрудничества. А также обсудят различные маркетинговые стратегии: какие из них работают на прирост аудитории, а какие для преумножение дохода.

Спикеры в этом году обещают качественный контент и ответы на самые актуальные вопросы о том, как формировать сообщество вокруг нового продукта и что скрывают блогеры от рекламодателей, а также как найти стиль и идеи для оригинальных сториз и что заставит покупателя приобретать товар по регулярной цене. На эти и многие другие вопросы ответят одни из лучших докладчиков digital-отрасли национального и международного уровня.

В рамках мероприятия выступят:

  • Екатерина Назарова (Facebook&Instagram) с темой: “Тренды в Инстаграм. Что интересно аудитории? Look and feel: какие креативные стратегии и стили уникальны для Сториз?”
  • Кирилл Пыжов (CMO Mamsy.ru) с темой: “Неизбежная революция инфлюэнсер маркетинга”.
  • Алиса Задорожная (R:TA), Андрей Минаев (R:TA) с темой: “НейроSMM”.
  • Руководитель по цифровым технологиям, омниканальности и клиентскому опыту IQOS в “Филип Моррис Интернэшнл” с темой: “Как формировать сообщество вокруг нового продукта”.
  • Михаил Кафанов (Тинькофф) с темой: “Как в Тинькофф тестируют гипотезы, и почему знания ценнее охватов”.
  • Евгения Аргентова (Дамате) с темой: “Без ситуативок и хайпа: скучный ежедневный smm, который драйвит категорию”.
  • Мария Сорокина (SkyEng) с темой: “10 принципов осознанного контент - маркетинга в социальных сетях”.
  • Дарья Тебар (PepsiCo) с темой: “Как мотивировать потребителя покупать по регулярной цене? Совместные с ритейлерами программы по стимуляции нон-прайс промо спроса”.
  • Ангелина Дубровская, блогер, создатель бренда ISWAG, автор расследований о накрутках и лжи в социальных сетях с темой: “#Инстадичь или то, что не узнают рекламодатели.
  • Елизавета Осетинская, Российская журналистка и радиоведущая, основатель The Bell.
  • Oshri Raz (Playbuzz) с темой: “What is the one thing people worldwide care about the most?”.

И это еще не все. На конференции участников ждут новые знакомства, нетворкинг и возможность перенять опыт у самых успешных компаний и экспертов нашей страны и зарубежья. 

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