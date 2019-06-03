TUC MINI: новый формат любимых крекеров
Когда вы и ваши друзья постоянно в движении, о еде можно легко забыть. Вместе с новым TUC Mini голод не потревожит вас, ведь нет ничего проще, чем подкрепиться хрустящим крекером, не отрываясь от любимых дел. TUC Mini идеально подойдет для вечеринки, посиделок с друзьями, перекуса во время просмотра нового сериала или матча любимой команды. Новый формат удобно брать с собой, ведь он как нельзя лучше сочетается с активным образом жизни современного человека. Теперь делиться весельем стало еще проще.
TUC – один из самых быстрорастущих брендов в компании "Мон’дэлис Русь", является лидером рынка в сегменте соленого печенья в России. Среди преимуществ продукта выделяется его особая текстура, которая делает TUC хрустящим и тающим во рту. Крекер TUC отлично подходит для перекуса на ходу и для домашнего потребления.
Ассортимент вкусов TUC (новинки 2019 года):
Основная линейка:
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