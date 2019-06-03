TUC MINI: новый формат любимых крекеров

Шоу "Голос.Дети" Эксклюзивы Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 3 июня
Лента новостей
12:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июня 2019 года
12:24
Галкин построил плацдарм для бегства Пугачевой из России
12:12
Видео занимающегося непристойностями с мужиком Панина довело до тошноты
12:03
Разъезжавшему по тротуару на джипе Якубовичу готовят суровое наказание
11:35
Голая Тодоренко привела в ужас Топалова
10:48
Висящая на самом краю Дайнеко вызвала панику у поклонников
10:48
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
10:24
Жуткая травма не дает покоя пострадавшему Билану
10:23
Причесанные усы Лукашенко возбудили народ
10:20
В Южно‐Сахалинске на работника администрации напал мужчина с тесаком
09:46
Скрытная Собчак тайно воссоединилась с Виторганом
09:39
Чудовищное убийство подтолкнуло Пригожина к признанию
09:15
Гороскоп на неделю
09:04
Грандиозному храму-памятнику в честь Началовой нашли место в Воронеже
09:02
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
08:17
Трамп грозно предупредил Путина
08:03
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
06:41
У кого лохмаче: Собчак надавала Бузовой пощечин из-за мужчины
03:26
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни
01:19
Родителей напугали попой Седоковой и зубами Собчак
23:18
"Безусловная Примадонна": Пугачеву решили наградить за заслуги перед родиной
20:02
Струсивший Трамп оправдался за оскорбление Маркл
17:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июня 2019 года
17:03
Пострадал ребенок: в Новой Москве иномарка протаранила магазин
16:20
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
15:39
Одурачившая миллионы людей Бузова гребет деньги после подставной драки с Собчак
15:01
Оцепили всю улицу: в Подмосковье нашли бомбу под асфальтом
14:17
Волонтеры "ЕР" наводят порядок в пострадавшем от взрывов Дзержинске
13:52
Молодая помощница слилась с Петросяном в экстазе на людях
13:40
"Нового президента!": названа точная дата отставки Лукашенко
13:29
"Единая Россия" начала сбор средств для пострадавших в Дзержинске
13:18
В Москве загорелся один из павильонов ВДНХ
13:08
Звезда "Дома-2" призналась в бесплодии
12:50
Алсу с дочерью Микеллой зажгли огонь надежды в глазах больных детей
12:24
Дочь довела до слез Брежневу
11:42
Куценко и Воробьева поймали за неприличным занятием в туалете
11:31
"Самая смешная обезьяна": Шепелев рассказал о разногласиях с сыном Фриске
11:01
Королева удивила стриптизом вдову Кобзона
10:54
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло
10:15
Дочь умершей Началовой вывезли из страны
10:12
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
08:25
"Разжечь костер": Оскорбленной Бузовой дали совет против Собчак
06:08
В Сеть утекли фото пухлой Анджелины Джоли
04:03
Ушел из жизни знаменитый философ
02:09
"Сочная красотка": Гагарина ублажила народ новым фото
00:17
Сцены гей-секса в фильме об Элтоне Джоне призвали оставить американцам
22:17
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
21:05
Саблин: Пока есть такая молодежь, как у нас, можно с уверенностью творить будущее
20:11
Дело о кровавом покушении на Киркорова обрастает подробностями
19:00
Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме
18:01
"У нее муж умер, а она...": вдова Децла нарвалась на недовольство
17:19
"Все мое": Стоцкая рассказала правду о яйцеклетках для Киркорова
16:33
"Мой смысл жизни": счастливый Лазарев показал младенца
16:07
"ЕР" выдвинула кандидата на выборы губернатора Оренбуржья
15:43
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске
14:39
Павший Порошенко готовится нанести Зеленскому ответный удар
14:38
"Ни колола, ни резала": Асмус открыла все свои секреты
13:32
Неожиданно заговорили о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри
13:02
Завод "Кристалл" взорвался в Нижегородской области
12:34
"Не завести ли нам детей": Ветреный Шепелев сделал предложение популярной телеведущей
12:19
Потерявшая трусы Кудрявцева грубо выругалась
12:13
Пациентам из Архангельской области помогут в лучших больницах Москвы
11:51
"Хочется плакать": Тодоренко показала свадебное платье
11:37
"Все время рядом": Известная певица рассказала о тайном романе с Лазаревым
11:09
Только вернувшаяся Лопырева сбежала с сыном из страны
10:34
Лукашенко втянули в мерзкий гей-скандал
10:24
Губерниев откровенно о близкой связи с родившей Кабаевой
08:04
Новые законы сильно изменят жизнь россиян в июне
07:16
Канонизацией Началовой попросили заняться церковь
06:03
"Как бревно": красотка из шоу "Дом-2" опозорилась на смотре женских прелестей
04:09
Певица Валерия хорошенько приложила злопыхателей
02:13
Замкнувшуюся Орбакайте предупредили о сильных потрясениях
00:04
Сболтнувшей лишнего Собчак пришлось оправдываться перед Бузовой
23:40
Юная фаворитка Пугачевой победила на "Детской Новой волне"
22:01
Устроившим паломничество к могиле Началовой поставили неутешительный диагноз
21:59
Криду жестко отомстили из-за слов о проекте "Холостяк"
21:59
"Нужны бойцы": Загнанный в угол Порошенко готовится к свержению Зеленского
21:51
Вид сзади: Каменских спутали с Кардашьян
21:40
В Нижнем Тагиле два сантехника задохнулись в колодце
21:31
Транжира Маркл затеяла перестройку исторического особняка
21:29
Ребенка придавило гранитной плитой у Вечного огня
21:13
Звезда "Сумерек" станет главным героем фильма о Бэтмене
20:47
В Башкирии пьяный лихач убил пожилую женщину
20:27
Собчак смешали с грязью после чудовищного скандала
20:19
Лишенная крупной суммы Волочкова согласилась на бесплатный шпагат
19:55
Под Москвой пенсионерка провалилась в метровую яму
19:30
Валерий Сюткин и Rock&Roll Band в Москве: Дни.Ру раздают билеты
19:07
Вербующая российских пенсионеров организация доводит их до могилы
18:36
Под Москвой пенсионер упал с дерева и умер
18:36
"Клавишница "Комбинации": Солнцев умыл Бузову помоями
18:09
Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание
17:43
Пенсионер застрелил соседа из-за прибежавшего в огород козла
17:37
Дочь Алсу встретили овациями и криком
17:24
Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
17:11
Телеведущая Дана Борисова спьяну вышла замуж
17:07
Названы условия встречи Путина с Зеленским
17:04
Совет на выходные
17:04
"Медовый месяц": известная ведущая шокировала поклонников намеком на свадьбу
16:44
Виновен: пьянице Порошенко вынесли приговор
16:36
В России приняли неожиданное решение о границе с Японией
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни
Губерниев откровенно о близкой связи с родившей Кабаевой
Лукашенко втянули в мерзкий гей-скандал
Только вернувшаяся Лопырева сбежала с сыном из страны
Пациентам из Архангельской области помогут в лучших больницах Москвы
"Хочется плакать": Тодоренко показала свадебное платье
Пресс-релизы

TUC MINI: новый формат любимых крекеров

Фото: пресс-служба
Хрустящие и тающие во рту крекеры TUC теперь представлены в новом удобном формате: TUC Mini с сыром и TUC Mini со сметаной и луком. Это идеальное сочетание знаменитых вкусов, которое никого не оставит равнодушным.
поделиться

Когда вы и ваши друзья постоянно в движении, о еде можно легко забыть. Вместе с новым TUC Mini голод не потревожит вас, ведь нет ничего проще, чем подкрепиться хрустящим крекером, не отрываясь от любимых дел. TUC Mini идеально подойдет для вечеринки, посиделок с друзьями, перекуса во время просмотра нового сериала или матча любимой команды.  Новый формат удобно брать с собой, ведь он как нельзя лучше сочетается с активным образом жизни современного человека. Теперь делиться весельем стало еще проще.

TUC – один из самых быстрорастущих брендов в компании "Мон’дэлис Русь", является лидером рынка в сегменте соленого печенья в России. Среди преимуществ продукта выделяется его особая текстура, которая делает TUC хрустящим и тающим во рту. Крекер TUC отлично подходит для перекуса на ходу и для домашнего потребления.

Ассортимент вкусов TUC (новинки 2019 года):

  • TUC Mini со вкусом сметаны и лука
  • TUC Mini со вкусом сыра

Основная линейка:

  • TUC Оригинальные
  • TUC Сыр
  • TUC Сметана и Лук
  • TUC Копченые колбаски
  • TUC Пицца


3 июня 2019, 11:51
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 июня 2019
просмотры: 123

В Москве прошла церемония вручения Doré Beauty Award

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 мая 2019
просмотры: 123

"Танцпол": мировая премьера балета Йеруна Вербрюггена в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 мая 2019
просмотры: 123

Впервые в истории звезды классической сцены дадут грандиозный гала-концерт

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 мая 2019
просмотры: 123

Долина и Варум выбрали полуфиналистов Emporio Music Fest

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 мая 2019
просмотры: 123

Названы лучшие представители индустрии красоты

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 мая 2019
просмотры: 123

Anews назвал лауреатов премии "Лучшие в России"

Церемония награждения прошла в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 мая 2019
просмотры: 123

Звездные танцовщики выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 мая 2019
просмотры: 123

Баста стал лицом рекламы Head & Shoulders

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 мая 2019
просмотры: 123

Дни Италии пройдут в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 мая 2019
просмотры: 123

В Москве открылась выставка знаменитого историка моды Александра Васильева

567

загрузить ещё

Политика

"Нужны бойцы": Загнанный в угол Порошенко готовится к свержению Зеленского
Отправленный в СИЗО Порошенко сделал громкое признание
Названы условия встречи Путина с Зеленским
Виновен: пьянице Порошенко вынесли приговор

Шоу-бизнес

Видео занимающегося непристойностями с мужиком Панина довело до тошноты
Разъезжавшему по тротуару на джипе Якубовичу готовят суровое наказание
Голая Тодоренко привела в ужас Топалова
Неожиданные слова Навки о сыне переполошили россиян

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Происшествия

Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой

Мужчина пытался отстреливаться от нападавших
Спорт

Избитый женой Ягудин не успел в туалет

Фигурист поделился интимными деталями биографии
Шоу-бизнес

Висящая на самом краю Дайнеко вызвала панику у поклонников

Люди предложили певице помощь

Шоу-бизнес

Голая Тодоренко привела в ужас Топалова

Певец оставил возмущенный комментарий под снимком жены

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
Совет на выходные
Гороскоп на июнь

Фоторепортажи

Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни
Дочь Алсу встретили овациями и криком
Неузнаваемая Барановская пришла к Эмину

Спорт

Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
Сексуальная чемпионка из России сняла лифчик на пляже
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru