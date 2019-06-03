В Москве прошла церемония вручения Doré Beauty Award
“Наша основная задача на данном мероприятии заключалась в том, чтобы выделить наиболее успешные бренды из сферы beauty&health и наградить за вклад в эту индустрию. Наша премия мотивирует и поддерживает развитие как лидеров рынка, так и новые, перспективные компании, стимулирует внедрение передовых технологий. В этот вечер премия "DORÉ" объединила на одной площадке более 300 VIP-beauty персон и артистов”, - рассказывает основатель премии Максим Колпаков.
Экспертами премии выступили: Алла Мошошина, Елена Ленс, Катерина Королевишна, Екатерина Василиади, Ольга Штроткина, Светлана Куранова и Анна Заболотная.
Победителями стали: Лилия Левина, Юлия Ширяева, Александра Хоффман, Анна Марчук, Екатерина Абакумова, Светлана Куликова, Татьяна Русакова, Алексей Оникиенко, Виктория Оникиенко, Палагея Васильева, Муниса Рахманова, Елена Игнатова, Анастасия Зайнагабдинова и многие другие.
Также в рамках мероприятия был проведен отдельный блок, который организаторы посвятили самым успешным в сфере бизнеса. "Business women&Men Award" – именно так была названная данная часть премии, в которой были награждены еще и предприниматели.
В этот вечер премию посетили и звездные гости, среди которых: Клава Кока, Наzима, Женя Поликарпова, Вахтанг, Максим Завида, Анастасия Крайнова, группа Инфинити, Маргарита Позорян, Анна Калашникова и многие другие.
Церемония награждения прошла в Москве
Скандал только разгорается
Мужчина пытался отстреливаться от нападавших
Ребенка увез бывший муж певицы
Подписчики певицы пришли в восторг