"Стирай лучше – носи дольше": Lenor призывает энтузиастов моды присоединиться к вызову

Состояние Бари Алибасова Эксклюзивное интервью Цискаридзе Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 21 июня
Лента новостей
16:18
"Легкая добыча": загнанному в угол Лукашенко не оставили шансов
16:05
Молодая жена показала интимное фото Цекало
15:57
В Башкирии маленький ребенок утонул в пруду
15:32
Во время акции протеста в Тбилиси пострадали 240 человек
15:28
"Вам это не идет!": молодящейся Успенской устроили травлю
14:35
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
14:28
Совет на выходные
14:20
Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
14:01
Провокаторы пытаются разжечь пламя конфликта в Шиесе
13:47
Было страшно: знаменитый актер покинул родной край
13:46
Решающий сложнейшие проблемы Путин привел Запад в восторг
13:42
"Стерли ступни в кровь?": народ пришел в ужас от странного поступка Малышевой
13:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июня 2019 года
13:23
Иран показал уничтожение беспилотника США
13:08
МЧС предупредило москвичей об аномальном зное
13:01
"Поместить в Кунсткамеру!": выскочку Бузову поставили на место
12:39
Известный спортсмен предсказал свою смерть в Twitter
12:05
"Единая Россия" проконтролирует стоимость услуг ЖКХ
11:56
Открылась правда: Чехова рассказала о жутких проблемах со здоровьем
11:21
Подтвердилась версия о гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя
11:16
Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина
11:11
"Голос – мощь!": дочь Алсу покорила всех своим талантом
11:10
Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Алибасову
10:56
Главные события Москвы
10:46
Обнародованы шокирующие подробности встречи Путина с Зеленским
10:44
"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус (видео)
10:29
Смертельный рак: опубликован рейтинг самых агрессивных онкологических заболеваний
10:16
"Опустившаяся женщина": Волочкова получила хлесткую пощечину
10:13
Медиамагнат Руперт Мердок экстренно госпитализирован в США
09:42
А как же Пугачева: Галкин приласкал пышногрудую ведущую
09:34
Американские сенаторы обсудили НЛО и Украину
09:24
"Рассеянная и счастливая": Миддлтон уличили в попытке скрыть четвертую беременность
09:13
Задержанный за пьяную езду сын Талькова объяснился
09:07
"Поднимал на меня руку": любовник Лорак сбежал после измен и насилия
08:29
Неожиданный поворот в разборках из-за завещания Алибасова
08:23
Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов
08:18
Загитову сочли недостойной беседы с Путиным
08:07
Откровенное видео Алины Кабаевой взбудоражило россиян
06:19
Затравленную Дайнеко вынудили объясняться
06:15
Раскрылся чудовищный обман Лукашенко Путина
04:02
"Какие уроды": дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма вызвали отвращение
02:38
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
00:25
Неравнодушные люди исполнили "последнее желание" онкобольной Яковлевой
23:55
Володин: Власти Грузии не защитили российскую делегацию
22:04
В Грузии штурмуют здание парламента
21:59
"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому
21:46
"Пробивает человеческое дно": Кожевникова плюнула в кривляющегося Шепелева
21:36
Зеленский отменил школьную форму
21:21
"Остановись!": раздетую Нюшу пристыдили за вульгарное поведение
20:58
Блогер выкинул телевизор из окна 24 этажа ради лайков
20:42
Венедиктов попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
20:41
Оправившегося после комы Алибасова настигла смерть
20:18
Курс евро упал до минимума
19:56
"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
19:43
Назван защищающий от рака продукт
19:31
Разведенка Собчак осталась без алиментов
19:10
Совет Госдумы изучит поручения Путина по итогам прямой линии
18:57
Известный музыкант скончался в возрасте 52 лет
18:48
Муж Бородиной вогнал в ступор странным посланием
18:25
Немцы в шоке от беспомощности Меркель из-за судорог
18:18
"ЕР" поможет закрепить за рядом районов Севастополя статус сельских поселений
18:17
Киркоров сунулся лицом между ног орущей женщины
18:10
Зеленскому устроили выволочку после хамства в адрес Путина
18:01
В Кургане заказали такси для трупа
17:37
Названа самая стрессовая работа
17:18
"Мне и сейчас стыдно": Путин сделал важное признание
17:06
Назван главный подозреваемый в убийстве депутата-русофоба на Украине
16:50
"Он всех нас развел": Алибасова поймали на мерзкой лжи
16:46
"ЕР" улучшит законы об обращении с отходами
16:45
Здание Госдумы проверяют из-за угрозы взрыва
16:16
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган
16:11
"Просто загляденье": народ в восторге от плясок детей Галкина
16:02
Путин объявил о воссоединении с Белоруссией
15:57
"Отвернутся все": после банкротства Украину ждет катастрофа
15:48
В Петербурге рабочие избили и ограбили начальника
15:32
Баскову пришлось оправдываться после встречи с Дубцовой
15:31
В Москве маленький ребенок умер после отказа в госпитализации
15:30
Путин прилюдно облил грязью клоуна Зеленского
15:17
"Меня так колбасило": Данко перенес сложную операцию
14:49
Молодая актриса раскрыла правду о романе с мужем Климовой
14:43
Украинцев поймали после атаки на Путина
14:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года
14:29
Надо собирать на лечение: Шура рассказал об алкоголизме Хлебниковой
14:17
Оказавшаяся перед выбором Тодоренко сошла с ума
14:16
Заявившего о купленном суде Порошенко отправили в тюрьму
13:52
"Хорошо, что недооценили": Цымбалюк-Романовская о неблагодарном Джигарханяне
13:49
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
13:49
"Ждет особенного человека": звезда Голливуда готова к отношениям после череды убийственных разводов
13:29
"Это безобразие!": жуткие снимки взбудоражили Путина на прямой линии
13:22
"Все в шоке": Сын Гуфа экстренно госпитализирован
12:54
Украинский бизнесмен стал владельцем "Дома‐2"
12:47
Путин на прямой линии сделал важное заявление о размере пенсий
12:40
"Все отнять": Бородина борется за право иметь соски
12:25
Даже не обсуждается: родители о строительстве храма в честь Началовой
12:18
Прямая линия с Путиным началась с дикого конфуза
12:01
Зеленский показал на камеру самое сокровенное
11:54
Прямая линия с Владимиром Путиным
11:45
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
11:44
"Молодость и страсть": Мороз предстала в компании обнаженного мужчины
11:43
Концерт группы Tokio Hotel в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Надо разбирать": срочное заявление о ситуации на Крымском мосту
Саммит в Иркутске соберет экспертов и новаторов в сфере блокчейн
Накачали обезболивающими: Малахов заставил беспомощного Алибасова говорить на камеру
Володин призвал добиваться прорывного развития регионов
Перепуганный Киркоров показал инцидент с самолетом в Домодедово
Баста пошел против Тимати в скандальных разборках
Пресс-релизы

"Стирай лучше – носи дольше": Lenor призывает энтузиастов моды присоединиться к вызову

Фото: www.globallookpress.com
В последний день саммита Copenhagen Fashion Summit бренд Lenor анонсировал инициативу "Стирай лучше — носи дольше", предложив энтузиастам моды принять вызов #30wears, суть которого заключается в том, чтобы надевать одежду не менее 30 раз. Внедряя более эффективные практики стирки, в том числе формулу Long Live Fashion – быстрая стирка в холодной воде с использованием высококачественных моющих средств и кондиционеров для ткани, – мы тем самым продлеваем срок службы нашей одежды до четырех раз, снижая негативное воздействие на окружающую среду. В итоге вам реже придется покупать новые вещи и выбрасывать старые – экономия очевидна.
поделиться

Исследование, проведенное по заказу Lenor, показало, что, хотя 40% потребителей планировали надевать последний приобретенный предмет одежды более 30 раз, на практике больше трети опрошенных были вынуждены выбросить вещь, не надетую и 10 раз. Отсюда следует вывод, что потребительское поведение требует кардинальных изменений. Более 70% опрошенных утверждают, что избавляются от одежды в основном из-за того, что вещи утратили свой первоначальный вид, цвет или стали выглядеть поношенными. Таким образом, многие хотели бы продлить срок службы одежды, в том числе благодаря более бережному уходу. В то время как менее четверти опрошенных осведомлены о том, что индустрия моды входит в первые 20% самых грязных отраслей в мире, 90% заявляют, что готовы изменить свои привычки ради того, чтобы носить одежду дольше, – что определенно внушает оптимизм.

Берт Ваутерс, вице-президент глобального подразделения Procter & Gamble по средствам ухода за тканями, прокомментировал: "Опираясь на формулу Long Live Fashion, которая позволяет продлить срок службы одежды в четыре раза, бренд Lenor выступает с инициативой “Стирай лучше – носи дольше” и предлагает всем принять вызов #30wears. Таким образом, мы стремимся к революционным изменениям, прививая правильные привычки при стирке, которые повышают долговечность одежды".

Фото: пресс-служба

Поддерживая инициативу "Стирай лучше – носи дольше" и вызов #30wears, бренд Lenor также делится своими амбициями по развитию нового глобального движения, инициаторами которого выступили авторитетные эксперты в сфере моды из разных стран мира. Наши партнеры выберут свою любимую вещь и наденут ее не менее 30 раз благодаря применению формулы Long Live Fashion, обеспечивающей максимальную долговечность одежды. Они будут делиться своим опытом в социальных сетях, вдохновляя других последовать собственному примеру.

Виржини Хелиас, директор по устойчивому развитию в Procter & Gamble, прокомментировала: "Инициатива “Стирай лучше – носи дольше” является отличным примером того, как бренды побуждают своих клиентов к ответственному потреблению, что способствует реализации нашей программы Ambitions 2030. С помощью подобных инициатив наши ведущие бренды прививают моду на экологически ответственный образ жизни пяти миллиардам людей, которые являются потребителями нашей продукции".

Увеличение срока службы одежды оказывает широкий положительный эффект даже без учета снижения негативного воздействия на окружающую среду при производстве. Это подтверждается результатами готовящегося к публикации академического исследования P&G, которое показало, что структура большинства видов микроволокон нарушается за первые несколько стирок.


21 июня 2019, 14:47
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 июня 2019
просмотры: 123

В Москве пройдет третий Большой Фестиваль Италии

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 июня 2019
просмотры: 123

Быстрее, удобнее, доступнее: Jacobs Millicano меняет формат coffee-to-go

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 июня 2019
просмотры: 123

Бизнесмен Роман Авдеев возрождает футбольный клуб "Торпедо"

Команда открывает новую страницу в своей истории

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 июня 2019
просмотры: 123

Группа Whitesnake отмечает 40 лет концертами в России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 июня 2019
просмотры: 123

Группировка "Ленинград" выступит на "Нашествии"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 июня 2019
просмотры: 123

Итальянское оперное IL VOLO отметит десятилетие коллектива в России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 июня 2019
просмотры: 123

МКБ и "Роснефть" запустили сервис оплаты топлива через приложение

Им можно будет воспользоваться на 96 заправках

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 июня 2019
просмотры: 123

Диана Вишнева представит "Сны спящей красавицы" в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 июня 2019
просмотры: 123

На 80-летие ВДНХ пройдет благотворительный Забег 5275

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 июня 2019
просмотры: 123

В Москве стартуют Летние балетные сезоны

567

загрузить ещё

Политика

"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому
"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
Тимошенко встала грудью за опозорившегося Зеленского
В Киеве признали независимость Донбасса

Шоу-бизнес

Плюнувшую на Россию Ротару ждут с распростертыми объятиями у Лукашенко
"Его медленно убивают!": больного Алибасова пичкают лекарствами
"Стерли ступни в кровь?": народ пришел в ужас от странного поступка Малышевой
"Поместить в Кунсткамеру!": выскочку Бузову поставили на место

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля

Звезда вынуждена оставить работу
Шоу-бизнес

"Поднимал на меня руку": любовник Лорак сбежал после измен и насилия

Поклонники опасаются, что певицу ждет новый удар
Шоу-бизнес

"Стерли ступни в кровь?": народ пришел в ужас от странного поступка Малышевой

Никто не ожидал от ведущей ничего подобного
Шоу-бизнес

"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус (видео)

Юморист выложил ролик с горячими танцами

Гороскоп

Совет на выходные
Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко

Фоторепортажи

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

Спорт

"Еще ребенок": Загитову поставили на место
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru