"Стирай лучше – носи дольше": Lenor призывает энтузиастов моды присоединиться к вызову

В последний день саммита Copenhagen Fashion Summit бренд Lenor анонсировал инициативу "Стирай лучше — носи дольше", предложив энтузиастам моды принять вызов #30wears, суть которого заключается в том, чтобы надевать одежду не менее 30 раз. Внедряя более эффективные практики стирки, в том числе формулу Long Live Fashion – быстрая стирка в холодной воде с использованием высококачественных моющих средств и кондиционеров для ткани, – мы тем самым продлеваем срок службы нашей одежды до четырех раз, снижая негативное воздействие на окружающую среду. В итоге вам реже придется покупать новые вещи и выбрасывать старые – экономия очевидна.

Исследование, проведенное по заказу Lenor, показало, что, хотя 40% потребителей планировали надевать последний приобретенный предмет одежды более 30 раз, на практике больше трети опрошенных были вынуждены выбросить вещь, не надетую и 10 раз. Отсюда следует вывод, что потребительское поведение требует кардинальных изменений. Более 70% опрошенных утверждают, что избавляются от одежды в основном из-за того, что вещи утратили свой первоначальный вид, цвет или стали выглядеть поношенными. Таким образом, многие хотели бы продлить срок службы одежды, в том числе благодаря более бережному уходу. В то время как менее четверти опрошенных осведомлены о том, что индустрия моды входит в первые 20% самых грязных отраслей в мире, 90% заявляют, что готовы изменить свои привычки ради того, чтобы носить одежду дольше, – что определенно внушает оптимизм.

Берт Ваутерс, вице-президент глобального подразделения Procter & Gamble по средствам ухода за тканями, прокомментировал: "Опираясь на формулу Long Live Fashion, которая позволяет продлить срок службы одежды в четыре раза, бренд Lenor выступает с инициативой “Стирай лучше – носи дольше” и предлагает всем принять вызов #30wears. Таким образом, мы стремимся к революционным изменениям, прививая правильные привычки при стирке, которые повышают долговечность одежды".

Поддерживая инициативу "Стирай лучше – носи дольше" и вызов #30wears, бренд Lenor также делится своими амбициями по развитию нового глобального движения, инициаторами которого выступили авторитетные эксперты в сфере моды из разных стран мира. Наши партнеры выберут свою любимую вещь и наденут ее не менее 30 раз благодаря применению формулы Long Live Fashion, обеспечивающей максимальную долговечность одежды. Они будут делиться своим опытом в социальных сетях, вдохновляя других последовать собственному примеру.

Виржини Хелиас, директор по устойчивому развитию в Procter & Gamble, прокомментировала: "Инициатива “Стирай лучше – носи дольше” является отличным примером того, как бренды побуждают своих клиентов к ответственному потреблению, что способствует реализации нашей программы Ambitions 2030. С помощью подобных инициатив наши ведущие бренды прививают моду на экологически ответственный образ жизни пяти миллиардам людей, которые являются потребителями нашей продукции".

Увеличение срока службы одежды оказывает широкий положительный эффект даже без учета снижения негативного воздействия на окружающую среду при производстве. Это подтверждается результатами готовящегося к публикации академического исследования P&G, которое показало, что структура большинства видов микроволокон нарушается за первые несколько стирок.



