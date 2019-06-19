Группа Whitesnake отмечает 40 лет концертами в России

Основатель и бессменный лидер рок-группы Whitesnake – Дэвид Ковердейл – с гордостью объявляет даты двух российских шоу в рамках мирового тура 2019 года "Flesh & Blood": 17 июля 2019 года / Москва, Крокус Сити Холл и 15 июля 2019 года / Санкт-Петербург, БКЗ "Октябрьский".

В мировом туре "Flesh & Blood" Дэвида Ковердейла (вокал) будут сопровождать Реб Бич (гитара), Джоэль Хекстра (гитара), Майкл Девин (бас), Томми Олдридж (ударные) и Мишель Луппи (клавиши).

"Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждем возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей Whitesnake. Для меня огромная честь гастролировать по этому невероятному миру на протяжении сорока лет и проживать незабываемые моменты вместе с миллионами людей…Я рад, что вы все присоединились ко мне в этом удивительном путешествии. Спасибо, что вы остаетесь со мной в течение 4-х десятилетий!".

Дэвиду Ковердейлу, экс-солисту легендарного коллектива Deep Purple, удалось создать группу с неисчерпаемым творческим потенциалом, неутомимой энергией и прекрасными живыми выступлениями, которые являются образцом настоящей рок-музыки. За сорокалетнюю творческую карьеру группа пережила взлеты и падения, менялись участники и музыкальный стиль, но всегда концерты Whitesnake проходили при полном аншлаге.

В полной мере насладиться мощным вокалом Ковердейла, первоклассными гитарными риффами, лучшими хитами и песнями Whitesnake, ставшими великими в истории рок-н-ролла за последние сорок лет, можно уже будет 17 июля в Крокус Сити Холле (Москва) и 15 июля в БКЗ "Октябрьский" (Санкт-Петербург).