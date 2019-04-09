В саду "Эрмитаж" пройдет вручение премии JAZZ FM

25 мая 2019 года, в Москве в саду "Эрмитаж" пройдет ежегодная церемония вручения премии "Все цвета джаза", посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу. За 5 лет премия, учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник и большой джазовый фестиваль на открытом воздухе. С момента основания премии "Все цвета джаза" на сцене выступили около 40 исполнителей. поделиться Накануне летних каникул в одном из самых живописных московских парков гости фестиваля, родители с детьми и школьники могут приятно провести время, окунуться в море музыки и приятных эмоций. Организаторы фестиваля придумали большую развлекательную программу для всей семьи: музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческую лабораторию, мульт-сеансы с живым оркестром, детскую зону и лаунж-зону с фуд-кортом. Сад "Эрмитаж" не так велик по сравнению с многими столичными парками, тем не менее здесь умещаются три театра, эстрада, фонтан, детская площадка, гарден коттеджи, а летом парк становится, пожалуй, самым красивым местом во всей Москве, где устраиваются всевозможные фестивали. При всей насыщенности мероприятий сад "Эрмитаж" всегда был и остается уютным уголком в самом центре столицы. Ключевым составляющим предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год – самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки – будут отмечены Радио JAZZ 89.1FM. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях: · "За вклад в развитие джазовой культуры в России" · "Музыкант года" · "Релиз года" · "Мероприятие года" · "Площадка года" · "Открытие года" · "Фестиваль года" Среди российских звёзд джаза уже подтвердили своё участие: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг, заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии "Союзмультфильм". Ведущие вечера – писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию. Основная программа фестиваля состоит из 3-х блоков: Lifestyle блок – с 14:00 до 19:00 Церемония награждения – с 19:00 до 21:00 Выступление хедлайнера – с 21:00 до 22:00 Вход – по билетам.

9 апреля 2019, 08:26