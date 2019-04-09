В саду "Эрмитаж" пройдет вручение премии JAZZ FM
Накануне летних каникул в одном из самых живописных московских парков гости фестиваля, родители с детьми и школьники могут приятно провести время, окунуться в море музыки и приятных эмоций. Организаторы фестиваля придумали большую развлекательную программу для всей семьи: музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческую лабораторию, мульт-сеансы с живым оркестром, детскую зону и лаунж-зону с фуд-кортом.
Сад "Эрмитаж" не так велик по сравнению с многими столичными парками, тем не менее здесь умещаются три театра, эстрада, фонтан, детская площадка, гарден коттеджи, а летом парк становится, пожалуй, самым красивым местом во всей Москве, где устраиваются всевозможные фестивали. При всей насыщенности мероприятий сад "Эрмитаж" всегда был и остается уютным уголком в самом центре столицы.
Ключевым составляющим предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год – самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки – будут отмечены Радио JAZZ 89.1FM.
Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях:
· "За вклад в развитие джазовой культуры в России"
· "Музыкант года"
· "Релиз года"
· "Мероприятие года"
· "Площадка года"
· "Открытие года"
· "Фестиваль года"
Среди российских звёзд джаза уже подтвердили своё участие: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг,
заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии
"Союзмультфильм". Ведущие вечера – писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова.
Приглашенный Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.
Основная программа фестиваля состоит из 3-х блоков:
Lifestyle блок – с 14:00 до 19:00
Церемония награждения – с 19:00 до 21:00
Выступление хедлайнера – с 21:00 до 22:00
Вход – по билетам.
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