Известный французский арфист покоряет Москву
Элегантность
исполнительской манеры, виртуозность, артистическая креативность – все это
принесло музыканту престижные ангажементы, конкурсные награды и премии. Ксавье
де Местр принадлежит к тем солистам, которые открывают новые грани и
возможности собственного инструмента.
Его интерпретации сочинений, не исполнявшихся на арфе ранее, принесли музыканту репутацию одного из наиболее креативных и неординарных арфистов поколения.
Ксавье де Местр исполнит Концерт для арфы с оркестром Буальдье сочинение, которое редко можно услышать в России, а также выступит в Трио для альта, арфы и флейты Дебюсси. Его партнерами станут флейтистка Виктория Королева и выдающийся альтист Юрий Башмет. Впервые в "Зарядье" выступит Камерный ансамбль "Солисты Москвы" – коллектив истинных единомышленников, созданный Юрием Башметом в 1992 году. Безупречное чувство ансамбля музыкантов сочетается с яркой индивидуальностью каждого артиста (многие из них – известные солисты, лауреаты международных конкурсов).
Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.
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