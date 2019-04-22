"ЯМЭФ несет миру правду о Крыме": итоги V юбилейного Ялтинского международного экономического форума

В Крыму завершил работу V юбилейный Ялтинский международный экономический форум. В 2019 году тема одного из самых престижных деловых мероприятий в России была сформулирована как "Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность". С одной стороны, к ней логично шли предыдущие 4 года, а с другой она всегда проходила красной нитью на всех дискуссиях площадки. Ведь именно Крым стал сегодня мировым символом модели новой экономической политики, свободной от двойных стандартов.



Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ЯМЭФ, которое в ходе пленарного заседания зачитал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.



"Встречи в Ялтинском регионе дают инвесторам отличную возможность воочию оценить богатейший потенциал Крыма. Желаем вам успешного запуска новых инициатив и продуктивной работы. Отрадно, что форум с каждым годом укрепляет свой авторитет, а представители деловых кругов, эксперты из разных стран мира рассматривают его как признанную площадку для диалога по актуальной повестке. Встречи в Ялте предоставляют инвесторам возможность воочию оценить потенциал Крыма, открытого к сотрудничеству со всеми партнерами", – говорилось в послании Президента.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на торжественной церемонии открытия мероприятия назвал форум инструментом, который помогает преодолевать любые возникающие в мировой политике барьеры. Он подчеркнул, что иностранцы, которые поучаствовали в событии, возвращаются домой с пониманием, что работать в России можно и даже нужно, а значит этот инструмент нужно развивать дальше.

"За пять лет ЯМЭФ доказал свою эффективность и в качестве важного инструмента народной дипломатии, который позволяет пробить все политические барьеры. Друзья Крыма во многих странах помогают разбивать пропагандистские мифы и доносить до международной общественности правдивую информацию о Крымской весне, об историческом референдуме 2014 года, о нынешней ситуации в регионе", – заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров отметил, что конкуренция мнений как никогда высока в этот раз.

"По нашей оценке, три четверти государств в мире будет знать, как прошел Ялтинский международный экономический форум", – отметил он.

Символом ЯМЭФ в 2019 году стал Ялтинский куб мировых вызовов, как ориентир для выстраивания мировой политики, показатель главных трендов и вызовов. Он вобрал в себя шесть основных направлений, которые легли в повестку форума: общество и медиа, инновации, международные отношения, защита бизнеса и формирование делового климата, стратегические направления и национальные проекты России, а также цифровая экономика.

О "контрпродуктивности усилий по возведению санкционных барьеров" в отношении Крыма со стороны ряда стран заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наглядным выражением поступательного развития международных внешнеэкономических связей стало ежегодное проведение ЯМЭФ… Представительный состав участников демонстрирует бессмысленность попыток политизации международных экономических отношений… Изоляция Крыма – миф", – подчеркнула она.

С приветственным словом от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам Форума обратился директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.

"Многочисленные иностранные гости свидетельствуют об интересе стран к Крыму. Мы намерены поощрять расширение таких обменов. Убежден, что результаты мероприятия помогут установить новые полезные контакты и повысить инвестиционную привлекательность Крыма", – говорилось в обращении Сергея Лаврова.

На открытии также был зачитан приветственный адрес президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

"Никарагуа предоставляет в распоряжение форума весь свой экономический потенциал. Мы уверены, что наше инвестиционное и коммерческое предложение вкупе с трудолюбивыми руками нашего народа сделают возможным важный шаг вперед на пути к благу наших отношений", – обратился глава Никарагуа к участникам ЯМЭФ.

Экс-депутат Национального собрания, основатель и директор Института социальных, экономических и политических наук Марион Марешаль Ле Пен высоко отозвалась о Крыме, а также заявила, что форум в Ялте "направлен на разрушение стен" и "объединяет Крым со всем оставшимся миром". Кроме того, Марион раскритиковала санкции против России.

"Санкции против России являются экономической чепухой, но также политической ошибкой в ущерб европейским народам", – подчеркнула она в Ялте.

Депутат Европейского парламента, основатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен выразил сожаление, что не смог посетить V Ялтинский международный экономический форум.

"Я желаю участникам ЯМЭФ достичь того успеха, которого они заслуживают. Мне кажется, что предпринимаются совместные усилия для достижения экономического успеха, и они должны приветствоваться. Я ещё раз выражаю своё сожаление, что не смог стать участником ЯМЭФ", – сообщил в приветственном письме к участникам форума французский политик.

С острой критикой санкций в приветственном письме к участникам форума обратился Манолис Глесоза, последний из ныне живущих партизан-героев антифашистского сопротивления Греции, почетный член греческого Клуба друзей Крыма.

"Продолжающаяся экономическая и дипломатическая война против Российской Федерации, Крыма и народов страны прямо противоречит уставу ООН и ряду других международных договоров. Данной политике НАТО и американского гегемона, которая открывает "ящик Пандоры", должен быть поставлен заслон самим народами. Нарушение киевским режимом и его союзниками прав человека в отношении этносов Крыма аналогичны ущемлению прав народов Палестины, Йемена, Венесуэлы. Эти действия демонстрируют полное неуважение права других народов, в том числе и моего, греческого, определять собственное будущее, которое должно принадлежать нам", – написал в обращении Глесоза.

Участники

С каждым годом ЯМЭФ становится все более представительным по составу участников. В 2019 году участие в форуме приняли 4564 человек – в полтора раза больше, чем год назад. ЯМЭФ радушно встретил 807 иностранных делегатов из 89 стран мира, в том числе из Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швеции, Польши, Чехии, Латвии, США, Турции, Ирака, Ирана, Китая, Индии, Никарагуа, Украины и других. В нынешнем году в Форуме участвовали делегации Республики Абхазия и Республики Южная Осетия во главе с президентом Анатолием Бибиловым.

Также на полях Форума работала многочисленная делегация Донецкой народной республики во главе с Денисом Пушилиным.

Впервые форум посетили гости из Хорватии, Люксембурга, Австралии, Аргентины, Гватемалы, Судана, Сьерра-Леоне, Габона, а также непризнанного Сомалилэнда.

Самыми многочисленными оказались делегации из Германии, Италии, Сирии, Франции, Бельгии и Никарагуа. Почетными гостями V Ялтинского международного экономического форума стали делегации Сирийской Арабской Республики и Франции – от каждой из стран прибыли более 50 политиков и представителей бизнеса. Почетными гостями форума были объявлены и две региональные делегации: из Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан, делегацию которой возглавил руководитель региона Радий Хабиров.

Африканский континент на форуме представляли 72 делегата, в числе которых 36 парламентариев, лидеров политических партий, высокопоставленных чиновников и предпринимателей из 31 страны: Сьерра-Леоне, Бенина, Бурунди, Демократической Республики Конго, Египта, Зимбабве, Мали, Нигера, Республики Кабо-Верде, Сенегала, Судана, Туниса, Чада, ЮАР и других стран.

Латинская Америка направила более 30 высокопоставленных политиков, включая действующих депутатов, министров, а также лидеров общественного мнения из Мексики, Венесуэлы, Уругвая, Никарагуа, Кубы, Чили, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Перу и других стран.

Почетными иностранными гостями стали: экс-депутат Национального собрания (2012-2017), основатель и директор Института социальных, экономических и политических наук Марион Марешаль Ле Пен (Франция), сопредседатель Ассоциации "Франко-российский диалог", кандидат в депутаты Европарламента Тьерри Мариани, мэр коммуны Бриенн-ле-Шато Николя Дьюик, председатель партии "Италия-Мать" (Италия), кандидат в депутаты Европарламента Ирене Пиветти, член Палаты депутатов Парламента Италии Вито Коменчини, депутаты Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер, Удо Хеммельгарн, Вальдемар Хердт, Френк Пасеман (Германия), министр экономики и внешней торговли САР Самер Аль-Халиль, генерал Джамаль аль-Дин Омер Мохаммед Ибрагим (Судан), оперный режиссер, продюсер, художественный руководитель культурного центра "Сириус", постоянный советник генерального директора Большого театра в Москве Ханс-Йоахим Фрай (Германия), глава медиахолдинга Nawa-i-Waqt Group Рамиза Низами (Пакистан), член Парламента Хорватии Иван Пернар, вице-президент Национального кластера инновационных предприятий Анжелика Ярославска (Польша), министр промышленности и торговли Республики Никарагуа Орландо Солорцано Делгадилло (Никарагуа), спецпредставитель Президента Никарагуа по развитию отношений с Россией Лауреано Ортега, глава Национального антикоррупционного комитета Мексики Мария де Ла Луз, депутат Национального конгресса Гватемалы, председатель Комитета по малому и среднему бизнесу Жан-Поль Бриер, член Палаты депутатов Мексики Франциско Пасарет, основатель "Партии трудящихся", член городского совета Сан-Пауло Эдуардо Суплиси, член палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Карлос Гастон Рома, сенатор, председатель Комитета по международным делам, председатель Группы дружбы с Россией Жан-Клод Мокени (Демократическая Республика Конго), министр транспорта и авиации Республики Сьерра-Леоне Кабине Каллон, министр иностранных дел и региональной интеграции Демократической Республики Конго Леонард Ше Окитунду, экс президент Республики Нигер Махаман Усман и другие.

Участие в форуме также принял 41 гражданин Украины.

Своих представителей для участия в ЯМЭФ направил 51 субъект Российской Федерации. Делегации Иркутской, Волгоградской, Ростовской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Севастополя возглавили главы регионов лично.

Деловая программа

На полях ЯМЭФ в 2019 году прошло 69 деловых мероприятий, в том числе 54 секции и три пленарных заседания. Также в Ливадийском дворце была проведена вторая Ялтинская конференция на тему "Санкционный мир. Глобальные вызовы". В ходе профильных секций обсуждались перспективы развития туризма, строительства, виноделия, банковского сектора, ритейла, формирования деловой среды, международного и межрегионального сотрудничества, информационной безопасности, цифровой экономики, криптовалют, охраны интеллектуальной собственности, цифровизации медицины, проблемы экспорта и другие темы. Традиционно значительная часть программы была отведена вопросам развития Крыма. В рамках этого блока работали 13 секций, где рассматривались возможности развития местной дорожно-транспортной экосистемы, банковской сферы, винодельческих хозяйств, экологического и активного горного туризма, медицинских комплексов, расширения экспорта крымских продуктов и технологий.

В рамках ЯМЭФ состоялись переговоры Сергея Аксёнова с членами правительственной делегации Сирии, а также встреча с представителями иностранных СМИ.

С обсуждения глобальных проблем мирового сообщества начался первый день работы ЯМЭФ.

Так в Воронцовском дворце состоялась встреча с участниками из стран Европейского союза. Член Палаты депутатов Италии Вито Коменчини выразил надежду, что "после выборов в Европарламент удастся отменить антироссийские санкции и наладить гражданский диалог между российским и европейским обществами".

На секции "Новые горизонты международного сотрудничества" выступили представители стран Латинской Америки. Делегаты из Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Мексики, Никарагуа отметили укрепление торговых связей между Россией и Латинской Америкой и выразили надежду, что будущее этого партнерства не будет зависеть от влияния третьих сил и внутриполитической обстановки.

"Наши отношения настолько крепки, что не зависят от смены правительств", – заявила директор Центра изучения глобальных социально-политических проблем Маргарита Болычева.

Также на полях ЯМЭФ впервые прошел брифинг директора департамента и печати МИД РФ Марии Захаровой. В ходе общения с прессой Мария Захарова коснулась тем международных и межрегиональных связей Крыма, текущей ситуации в Сирии, Венесуэле и Судане, предстоящей трехсторонней встречи по Афганистану и многих других. В разговоре о проблемах восприятия Крыма за рубежом представитель МИД РФ назвала изоляцию Крыма "мифом".

"В 2018 году состоялось более 60 визитов сюда иностранных представителей, проведено свыше 40 международных мероприятий. С удовлетворением и большой радостью констатирую растущую востребованность в международном сообществе объективного взгляда на крымские реалии. Для нас чрезвычайно важно, что, несмотря на эскалацию давления извне, позитивная динамика посещения региона иностранными делегациями сохраняется", – сказала она.

Также Мария Захарова стала одним из спикеров секции "Мир после правды: всемирная сеть без свободы слова", организаторами которой выступили МИД РФ и МИА "Россия сегодня". Говоря о проблеме распространения недостоверной информации, представитель МИД РФ рассказала, как эффективно противостоять фейковым новостям.

В рамках профильной секции "Российская юрисдикция и защита бизнеса" обсуждались слабые и сильные стороны деловой среды в России, а также возможности улучшения делового имиджа страны для создания благоприятного инвестиционного климата. Сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров заявил, что для привлечения инвесторов Россия должна продемонстрировать свое гостеприимство, облегчив визовый и паспортный режимы.

"Президент уже сделал акцент на необходимости расширения практики выдачи электронных виз, которые значительно упростят "знакомство" с Россией. Так почему бы не сделать его проще и для инвесторов? Предоставив выписки со счетов, описав свои намерения – он мог бы претендовать на ускоренный порядок рассмотрения и выдачи инвест-визы. Такая практика давно применяется во всех странах-лидерах по притоку иностранных инвестиций, включая США и Великобританию", – сказал Андрей Назаров.

Впервые в рамках ЯМЭФ масштабно обсуждались вопросы защиты прав человека и развития гражданского общества. Под модерацией главы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советника Президента Михаила Федотова состоялась дискуссия на тему "Общественный контроль: достоинства и недостатки". В своем выступлении Михаил Федотов отметил, что сотрудничество и взаимопомощь выгодны и бизнесу, и правозащитникам, а в итоге – всему обществу в целом. Также глава СПЧ поднял вопрос создания в Крыму регионального аналога Совета по правам человека и развитию гражданского общества.

Перспективы цифровизации Крыма обсуждались на секции "Банки – ядро финансовой экосистемы России: технологии, регулирование, продукты, кадры". Выступавшая на мероприятии министр финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщила о планах обеспечения интернет-покрытием 80% территории полуострова.

Впервые в рамках ЯМЭФ прошло мероприятие в формате женской встречи, которую провела депутат Государственной Думы РФ Оксана Пушкина. Главной темой дискуссии стала необходимость квотирования рабочих мест для женщин в сфере бизнеса и управления, создание смешанных гендерных команд, в том числе в советах директоров компаний.

Главными событиями второго дня Форума стали пленарные сессии "Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность" и "Многополярный мир. Глобальные тенденции изменений". Участники обсудили перспективы развития Крыма и российской экономики в целом, вопросы международной интеграции, новых форм и технологий ведения бизнеса в условиях санкций.

"На вызовы, связанные с внешними ограничениями, мы можем ответить еще более активной работой по формированию благоприятной среды", – заявил в своем выступлении заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

На пленарной сессии "Многополярный мир. Глобальные тенденции изменений" выступили представители Франции, Германии, Италии, Польши, Никарагуа, Сьерра-Леоне, Нигера. Участники дискуссий сошлись во мнении, что будущее мира невозможно в условиях однополярности и навязанных устаревших догматов.

"Для меня мировая гармония это как музыка, которая играет при помощи нескольких инструментов. Мы живем в разностороннем мире, многополярном мире, и все инструменты в этом мире должны зазвучать, чтобы возникла музыка гармонии", – выразил свою позицию Министр промышленности и торговли Республики Никарагуа Орландо Солорцано Делгадилло.

С предложением о внедрении цифровых денежных технологий на территории Республики Крым, выступил советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

"То, что в Крыму удалось добиться серьезных успехов без иностранных инвесторов, которые демонстративно отказались участвовать, говорит о том, что наши возможности не ограничены. И если у нас есть барьеры, то главным образом те, которые мы сами себе устанавливаем", – заявил Глазьев.

Он отметил, что Крым живет практически без кредитной поддержки федеральных банков. Выходом может стать внедрение цифровых денежных технологий, к примеру криптовалюта или stablecoin.

Схожий тезис выдвинула и вице-президент Национального кластера инновационных предприятий Анжелика Ярославска из Польши. Она предложила подумать о создании новой криптовалюты с участием таких альтернативных центров силы, как Россия, Индия и Китай.

"Такая цифровая валюта, основанная на идее блокчейна, могла бы изменить мир, который сейчас зависит от доллара", – считает она.

Второй год подряд работу ЯМЭФ завершает Ялтинская конференция. В 2019 году основной темой заседания стали торгово-экономические санкции, ставшие для некоторых западных стран одним из основных инструментов политических манипуляций. Мероприятие прошло в Ливадийском дворце, где 74 года назад лидеры СССР, Великобритании и США Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт определили отношения стран в послевоенном мире.

"На площадке нашего форума собрались те люди, которые хотят принести пользу своим странам, и настроены на политическое и экономическое сотрудничество и развитие дружеских отношений. Мы разделяем такие ценности, как уважение друг к другу, традициям, культуре и обычаям других народов, к людям разных конфессий, и эти ценности сегодня доминируют на нашей встрече", – заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

На конференцию съехались представители Германии, Австрии, Италии, Польши, Индии, Болгарии, Сербии, Греции – всего более 50 стран мира.

Введенные США и странами Европы санкции в отношении России необходимо отменить – эта ключевая мысль, которую так или иначе транслировало в своих выступлениях большинство собравшихся.

"Вена придерживается курса Евросоюза в отношении санкций, но на местном уровне многие не разделяют этого подхода. На этом уровне мы должны добиваться отмены санкций", – заявил австрийский политик Детлеф Виммер.

Представитель ассоциации аккредитованных лоббистов при ЕС Кристиан де Фолуа заявил, что пришло время для перемен международного ландшафта.

"Я думаю, что при следующем составе европейского парламента, если Греция, Кипр и другие страны поднимут руку и скажут "нет санкциям", то произойдут изменения", – заявил он.

Также участники конференции обсудили пути противодействия санкциям. Звучали идеи усиления сотрудничества между странами, которые оказались под экономическим давлением США и их союзников, развития независимости от западных институтов. В частности о необходимости разрабатывать альтернативные независимые от США финансовые, банковские системы высказался член Европейской ассоциации "Юристы за демократию и всемирные права человека" Янис Рахиотис.

Все выступающие представители иностранных государств высказали мнение, что санкции, которые США и ЕС ввели против России в связи с присоединением Крыма, необходимо прекратить. Также участники выразили интерес в развитии сотрудничества с Россией.

Молодежная программа

В рамках молодежной программы ЯМЭФ было проведено 5 секций. Центральным событием молодежной программы стала пленарная сессия "Новая мировая реальность глазами молодежи", в ходе которой делегаты из России, Франции, Ирака и Гвинеи-Бисау обсудили современные мировые вызовы, влияющие на общеполитическую обстановку и взаимоотношения между странами. Французский политик Жульен Рошеди в своем выступлении рассказал о фейках в отношении Крыма, которые распространяют некоторые европейские СМИ. По словам Рошеди, отдельные издания пишут о небезопасности поездок в Крым.

"С подобными фейками нужно бороться, говоря людям правду о том, что Россия не несет угрозы, а напротив, способствует урегулированию обстановки в горячих точках в мире, настроена на диалог, дружбу и международное сотрудничество", – заявил делегат.

Кроме того, на ЯМЭФ работали 150 волонтеров из России и 10 иностранных государств: Италии, Швейцарии, Болгарии, Сербии, Новой Зеландии, Индии, Египта, Ирака, Иордании, Палестины. В частности в работе ЯМЭФ приняли участие общественный деятель из Болгарии Пенка Донева, глава волонтерской организации из Ирака Мохаммед Альнакиб, новозеландец Набил Азми.

СМИ

Работу форума освещали 615 журналистов из 135 средств массовой информации, в том числе 78 журналистов из 40 иностранных СМИ. Количество официальных информационных партнеров Форума в 2019 году увеличилось до 61. Стратегическими информационными партнерами ЯМЭФ выступили информационное агентство ТАСС и телеканал "Россия 24". Генеральными информационными партнерами стали МИА "Россия Сегодня", ИД "Комсомольская правда", МИЦ "Известия", "Российская газета", ИД "Аргументы и факты", Газета.Ru, RNS, Lenta.Ru, "Московский комсомолец", телеканал "Звезда", радиостанция Business FM. Международные инфопартнеры были представлены Russia Today, Sputnik, Telesur, Prensa Latina, Al Mayadeen, SANA, Syria TV, SAMA TV.

Телерадиокомпания "Крым" вела прямые трансляции с трех площадок Ялтинского международного экономического форума. Съемочные группы крупнейших федеральных телеканалов проводили прямые включения в информационных выпусках.

Культурная программа

По сложившейся традиции на Ялтинском международном экономическом форуме было организовано несколько приемов, в том числе – по инициативе Главы Крыма Сергея Аксёнова и Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Ведущим церемонии торжественного открытия ЯМЭФ стал актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев. Торжественные мероприятия сопровождали выступления Крымской филармонии и популярных музыкальных групп.

В рамках форума также прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Капитал" для деловых СМИ, работающих в сфере экономики. Перед зрителями церемонии выступили известная певица Алена Свиридова, а также музыкант и телеведущий Валдис Пельш.

Также в рамках форума состоялось подведение итогов Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" в Южном федеральном округе.

В рамках вечерних развлекательных мероприятий на площадке форума прошли концерты популярной певицы Слава и группы "Город 312".

В дни форума участников удивляли кулинарными изысками на гастрономическом фестивале. Также на территории Форума был построен шатер башкирской делегации. В помещении, стилизованном под национальную башкирскую юрту, гости смогли познакомиться с обычаями, культурными особенностями и национальным колоритом региона.

Соглашения

По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей. Таким образом и в этом отношении форум превзошел результаты работы в 2018 году.

Совмин Крыма утвердил 10 меморандумов о намерениях на общую сумму 44 млрд рублей. С Правительством Республики Крым и Корпорацией развития Республики Крым было заключено 8 соглашений о взаимодействии по реализации инвестиционных проектов, в рамках которых планируется привлечь инвестиции в размере около 8 млрд рублей. Реализация соглашений позволит создать 1730 рабочих мест. Самые крупные инвестпроекты планируется реализовать в сельском хозяйстве, туризме и IT-сфере.

В числе прочих был подписан договор на строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту "Симферополь". На проведение работ будет выделено 882 млн рублей. Четыре соглашения были заключены в сфере переработки пищевой промышленности. В частности запланирована реализация следующих инвестиционных проектов: создание агропромышленного комбината по переработке плодоовощной продукции и производству консервов, создание пяти заводов по производству кваса, комплекса по лиофилизации продукции на территории пищевого промышленного парка "Крымское золото", строительство завода по выпуску кофе, цикория и какао. Общая сумма инвестиций по проектам достигает 3,25 млрд рублей. Заключены соглашения о строительстве жилого комплекса в городе Ялта и водноспортивного оздоровительного комплекса "Золотой пляж". На полях ЯМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MUSIAD) Республики Ирак в целях развития торгово-инвестиционной деятельности бизнес-сообществ двух стран. Также в ходе Форума был заключен меморандум о взаимопонимании с компанией BCGCM Bahrain Advisory (Королевство Бахрейн), согласно которому стороны будут способствовать расширению деловых контактов между предприятиями, организациями, фирмами и предпринимателями России и Королевства Бахрейн. Были подписаны соглашения о побратимстве городов Цхинвал (Республика Южная Осетия) и Керчь, межправительственные соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Республикой Крым и Республикой Южная Осетия, а также ряд других соглашений.

Справка

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России наряду с Петербургским экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Российским инвестиционным форумом в Сочи.

Организаторы Форума – Правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

Основной площадкой Форума является отель MRIYA RESORT&SPA, ряд мероприятий прошло в Ливадийском и Воронцовском дворцах.

Генеральным партнером Ялтинского международного экономического форума является банк РНКБ. Стратегическим партнером ЯМЭФ является Фонд "Спорт". В число официальных партнеров входят Банк "Россия", Фонд Академии Российского телевидения, VL Group, Группа компаний "Гранель". Официальными партнерами Форума стали АО "АБ "Россия", ООО "Столица", ОАО "Центрдорстрой", АО "ВАД", АО "ОЭК", АО "Международный аэропорт "Симферополь", при поддержке ГУП РК "Крымэнерго".