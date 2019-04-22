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В "Зарядье" дадут концерт на редком старинном инструменте

Фото: пресс-служба
Зал "Зарядье" приглашает слушателей на презентацию Хаммерклавира фирмы Neupert, модели Louis Dulcken – копии инструмента 1815 года. Концерт, в рамках которого прозвучат сонаты Бетховена, состоится 7 мая 2019 года.
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Хаммерклавир "Зарядья" – образец классического и раннеромантического фортепиано, – позволяет передать тембр, динамику и множество тончайших деталей звучания музыки, написанной специально для подобных инструментов современниками Бетховена. На примере шести сонат из наследия венского классика современные любители классики поймут, как он слышал свою музыку. 

Первый концерт на этом инструменте дают лучшие специалисты нашей страны в области исторически ориентированного исполнительства – Алексей Любимов и Елизавета Миллер.

Именно Алексею Борисовичу Любимову мы обязаны возникновением отечественной школы подлинной, аутентичной интерпретации музыкального текста. Именно его уникальная коллекция старинных клавишных инструментов стала базой им же созданного Факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ) в Московской консерватории. Профессор сам играет на десятках клавишных инструментов разных эпох, каждый из которых требует своего способа звукоизвлечения, и к таким же "перестройкам" приучает своих студентов.

Одна из них – Елизавета Миллер. Она – первый музыкант из России, которая выиграла престижный конкурс старинной музыки MusicaAntiqua в Брюгге по специальности "хаммерклавир". В последние годы учитель и ученик предоставили вниманию столичных слушателей цикл из всех сонат для клавира Бетховена. "Бетховена я теперь совершенно не могу на современных инструментах играть, – признается в одном из интервью Алексей Борисович. – Современный инструмент для меня грубый. Мало того: он не отвечает замыслам Бетховена. Полностью. Ни темпы, ни динамические указания, ни педальные указания невозможны на современном инструменте".

22 апреля 2019, 16:45
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