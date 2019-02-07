В Москве вручили премии онкобольным и их врачам

В преддверии Международного дня борьбы с раком, в Москве состоялась ежегодная национальная премия "Будем жить!". Премию вручали в Кремлевском дворце не только онкологам, общественным активистам, волонтерам и представителям благотворительных организаций, но и пациентам, которые своим примером показывают, что рак – это не приговор, и болезнь можно победить.



На протяжении года сообщества пациентов страны выдвигали номинантов на премию. Из 200 кандидатур в открытом голосовании сети интернет было выбрано 54 победителя, среди которых, впервые за всю историю премии, были и журналисты.

Учредитель премии – Ирина Боровова, президент ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!". Ирина счастливая мама семерых детей. Она несколько лет сама боролась с этой болезнью и победила. Теперь помогает другим.

"Было очень сложно выбрать победителей, – говорит Ирина. – Было очень много достойных работ. Это были и рассказы борьбы с болезнью, демонстрация примеров успешного выздоровления. А самое важное – это освещение бесполезности не традиционных методов лечения. Это большая проблема в нашей стране. Люди прибегая к нетрадиционным методам, запускают свое заболевание и доводят свой организм до тяжелых последствий."

Ежегодно в России раком заболевают более 650 000 пациентов, и только половине из них удается справиться с недугом. В Кремлевском дворце собрались врачи, руководители благотворительных фондов, общественных организаций, волонтеры, актеры. И, конечно, сами пациенты с их удивительными историями. В этом зале не было случайных людей. Здесь были те, кто понимает, как это тяжело. Знает, как помочь и помогает.

На сегодняшний день появилось множество эффективных способов борьбы с болезнью. "Мировое научное сообщество предпринимает колоссальные усилия для разработки инноваций, чтобы помочь миллионам пациентов в борьбе с раком. Я верю, что в ближайшем будущем тесное взаимодействие государства, научного сообщества и фармацевтических компаний обязательно приведет к прорыву в медицине. Я благодарю организаторов премии за невероятный вклад в борьбу с недугом, за привлечение внимания к онкологическим заболеваниям, за просветительскую деятельность и неоценимую поддержку пациентов. Желаю успехов и как можно больше новых счастливых историй", – сказала генеральный директор "АстраЗенека" в России и Евразии Ирина Панарина.

"Я считаю, что это необходимые и правильные мероприятия, потому что мы должны помогать таким людям, вселять в них уверенность дать им возможность поверить в себя и обрести надежду. Много примеров, когда люди исцеляются от болезни только лишь поверив в то, что у них все получится, все будет хорошо. Я считаю это очень важно", – после выступления поделился своими впечатлениям музыкант Сергей Войтенко.

Премию посетили известные общественные деятели искусства артисты и музыканты. Среди присутствующих в зале и выступающих на сцене были Денис Майданов, Светлана Зейналова, Арина Шарапова, Нелли Кобзон, Людмила Поргина, Владимир Левкин, Александр Буйнов и другие. В рамках мероприятия был представлен уникальный международный проект "Посмотри в мои глаза. Моя история борьбы с раком", он посвящен всем женщинам, борющимся с онкологическими заболеваниями.

Как сообщил автор проекта, режиссер, президент фонда Социального кино Михаил Комлев, цель проекта – привлечь внимание общества к проблемам онкологии и возможность показать, что каждая женщина красива независимо от диагноза.

"В проекте приняли участие 45 женщин из России и 25 из Украины. Многие из них победили болезнь, но некоторые героини до сих пор продолжают борьбу с онкологическим заболеванием.Наши работы отправятся в онкологические центры России. Я искренне верю, что многим людям они окажутся полезны и придадут силы в борьбе за свою жизнь", – отметил он.

