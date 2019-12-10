Моделирующие колготки для создания идеального новогоднего образа

Если есть необходимость скорректировать пропорции в целом, то обязательно держите под рукой модель MiNiMi Silhouette 40 / 140. Их шортики очень плотные (140 den) и эффект действительно будет волшебным – пара лишних сантиметров пропадет с легкостью, т.к. у модели завышенная талия и довольно длинные шортики, вы ощутите сильный моделирующий эффект в области живота, а также корректирующее воздействие на бедра и ягодицы. Так что в итоге у вас действительно будет совершенный силуэт. Еще один плюс MiNiMi Silhouette – на поясе есть силиконовая лента, которая надежно фиксирует колготки.
Бывают случаи, когда утяжка фигуры необходима, а наряд не подразумевает никакого "видимого" присутствия колготок, т.е. их плотность должна быть минимальной. Выход есть – модель с аналогичным названием Silhouette бренда OMSA плотностью всего 15 den.
Еще один шикарный вариант – матовые корректирующие колготки MiNiMi Control Top 40 den c удлиненными шортами (140 den), которые создают сильный моделирующий эффект, утягивают живот и выравнивают линию бедра. Для коротких нарядов они не подойдут, но с длинным платьем или обтягивающим костюмом будут смотреться потрясающе.
Создать идеальные бедра и ягодицы своими руками очень легко, достаточно воспользоваться колготками MiNiMi Body Form 40 den с более плотными шортами 70 den. Конструкция шорт позволяет приподнять ягодицы, сгладить живот и сформировать изящный изгиб бёдер. Подходят для облегающей одежды, если длина юбки выше колена.
Платье очень короткое? Не отчаивайтесь! В этом случае оптимальным выбором будет модель Push Up от OMSA (40 или 20 den). У них шортики более короткие, но эффект бразильских ягодиц такой же сногсшибательный, как и у MiNiMi.
Платье вашей корпоративной мечты тонкое и полупрозрачное? В таком случае моделирующие колготки с любыми шортами будут заметны … Но есть колготки без шортиков, с так называемой невидимой утяжкой. Отличная модель Sisi Invisible Control Top с прозрачным утягивающим торсом.