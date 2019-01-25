Праздничное шоу "Танго Страсти Астора Пьяццоллы" пройдет в Кремле

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго – это мир полный тайн и загадок. Танго это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность – все это есть в танго!

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