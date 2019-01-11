Праздничный балет-феерию "Бал сказок" покажут в Кремле

В спектакль войдут сцены из балетов: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жар-птица", "Корсар", "Петрушка", "Шехеразада", "Конек-горбунок", "Каменный цветок", "Ледяная дева", "Фея кукол" на музыку П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, И.Стравинского и других композиторов в постановках М.Петипа, М.Фокина.

В сопровождении мультимедийных декораций и музыки П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, И.Стравинского и других великих композиторов герои сказок оживают на сцене.

Зрителей ждет уникальная танцевальная программа, филигранное исполнение сложной, но яркой хореографии, потрясающие декорации и костюмы, а также волнующая музыка известных композиторов.

Эта чудесная история напомнит о торжестве добра и любви, а мечта и волшебство расцветут в сердце каждого из нас! Новый балетный спектакль для семейного просмотра, включающий лучшие фрагменты самых известных балетов в сопровождении сказочных мультимедийных декораций.

Режиссер и хореограф-постановщик – заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.