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Пресс-релизы

Первый Фестиваль Чехии пройдет в Москве

Фото: pixabay.com
22 и 23 сентября 2018 года на территории дизайн-завода "Флакон" пройдет первый Фестиваль Чехии в Москве, организованный при поддержке Посольства Чешской Республики в Москве и Чешского Центра. Вход на фестиваль свободный. 
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В течение двух дней гости фестиваля будут знакомиться с культурой и традициями Чехии – страны замков, красивых пасторальных пейзажей, виноградников, минеральных источников, а еще хоккея, музыки и отличного кинематографа, подарившего миру не одно известное имя. 

На Староместской площади фестиваля пройдут рыцарские представления, выступления музыкантов, танцоров, фокусников, флагоносцев и других уличных артистов, которые создадут атмосферу пражских улиц и привезут с собой настоящий праздник. 

Одной из центральных зон станет чешская гастрономия, в том числе кулинарные мастер-классы от шеф-поваров лучших чешских ресторанов. Отдельно стоит отметить мастер-классы от Петра Коларжика – шеф-повара Посольства Чешской Республики в Москве. На фуд-корте фестиваля можно будет попробовать все главные специалитеты чешской кухни – ароматные тердельники, кнедлики, драники, домашние колбаски и, разумеется, национальные напитки от лучших чешских производителей. Продажа билетов на Выставку чешских напитков (18+) доступна на сайте фестиваля, а также в кассах в дни проведения фестиваля 22-23 сентября 2018 года, с 12:00 до 20:00. Количество билетов ограничено. 

На Главной сцене фестиваля в течение двух дней выступят танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии и России, исполняющие как фолк, так и современную музыку, под зажигательные ритмы которой просто невозможно устоять на месте. Специально на фестиваль приедет знаменитый чешский фольклорный ансамбль "Матник", основанный в 1991 году в Праге. "Матник", любимый гость чешских и зарубежных фестивалей, впервые посетит Москву. 

На Маркете можно будет приобрести традиционные изделия из дерева и богемского стекла, посуду, предметы декора и ювелирные украшения. А поклонники самого известного чешского мультсериала "Крот" смогут купить свитшот или сумку с изображением любимого персонажа. 

В зоне Курортов Чехии гости смогут узнать все об оздоровительных и туристических программах, приобрести минеральную воду и натуральную чешскую косметику на основе термальной воды прямо из Карловых Вар.

Влюбиться в Чехию легко, особенно вдохновившись визуальным искусством. На Вернисаже пройдет выставка художественных работ российских художников, посвященная Чехии, а неподалеку расположится фотовыставка захватывающих дух пейзажей Моравии – исторического региона восточной части Чехии, которую представит на фестивале профессиональный фотограф Анна Семенюк.

О многогранности чешской культуры гости фестиваля узнают, посетив Лекторий и вечерние кинопоказы чешских фильмов. В программе их будет два. Кинокартина "Дедушка" режиссера Марты Сантовьяковой Герликовой о самобытной жизни чешской деревни и забытом кладе на чердаке дедушкиного дома, ставшем отправным пунктом мистического путешествия сквозь традиции старой Валахии. Вторая картина – одноименная экранизация романа Михала Вивега "Лучшие годы псу под хвост" режиссера Петра Николаева. Прямолинейная, ироничная история страны, показанная через призму истории одной семьи.

Чехия очень близка к России лингвально, но кажущаяся схожесть языков иногда приводит к забавным казусам. Разобраться в различиях русского и чешского и выучить основные фразы можно будет на открытых занятиях по чешскому языку, организованных Чешским центром. 

Научиться традиционным ремеслам Чехии – чеканке монет, обработке стекла, гончарному и столярному мастерству – можно будет на мастер-классах. 

Чехия – это скорость и драйв, это известные всему миру автомобили марки Skoda, которые ждут гостей фестиваля на тест-драйв. А ещё это прославленные чешские мотоциклы "Ява" – покататься на них, к сожалению, не получится, а вот сделать улетные фотографии, сидя верхом на легендарных мотоциклах – must have! 

Еще одним сюрпризом фестиваля станет выставка пражских крысариков или крисаржиков – одной из древнейших пород собак, выведенных в Чехии. Это официально самая маленькая порода собак в мире. В эпоху отсутствия в Европе кошек крошечные крысарики несли службу по охране имущества царственных хозяев от грызунов. Сейчас никто, разумеется, на них таких обязанностей не возлагает, это просто невероятно милые миниатюрные создания, зарекомендовавшие себя отличными компаньонами своих хозяев.

Фестиваль Чехии будет работать два дня с 12:00 до 20:00. 

Вход свободный. 

Адрес фестиваля: дизайн-завод "Флакон", ул. Большая Новодмитровская, 36. 

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