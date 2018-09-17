Выставка "Атмосфера Творчества" пройдет в 15-й раз

Осенняя выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби "Атмосфера Творчества" состоится в ТВК "Тишинка" 18–21 октября. Ярмарка проводится уже в 15-й раз, и с каждым годом география ее участников расширяется. Свои стенды представят более 200 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери, Екатеринбурга, Саратова, Ростова-на-Дону и Харькова.



"Атмосфера Творчества" открыта различным направлениям и стилям рукоделия. На выставке будут представлены работы в техниках пэчворк, декупаж, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, кружево, вышивка и изделия из бисера. Посетители смогут приобрести эксклюзивные предметы интерьеры, дизайнерскую одежду, украшения, сувениры и игрушки на любой вкус, а также наборы для творчества и мебельную фурнитуру.



Для желающих погрузиться в мир творчества и попробовать себя в разных видах хендмейда будет организована специальная площадка. Увлекательные мастер-классы, конкурсы и шоу рассчитаны как на взрослых, так и на детей, при этом большинство мероприятий планируется провести бесплатно. Бесплатные мастер-классы и "Атмосферные Посиделки" традиционно пройдут на балконе выставочного зала.

Новинка осеннего праздника рукоделия – спецпроект "Геометрия в интерьере 2018/2019 года. Графика, принты, геометрические аксессуары, детали в интерьере". Ознакомившись с экспозицией, посетители узнают, какие тренды будут актуальны в уходящем 2018 и в новом 2019 году. Какие линии, рисунки, формы, фигуры станут особенно популярными. Акцент будет сделан на геометрических решениях и особенностях линий в интерьере. "Геометрические формы и насыщенные цвета – один из основных трендов в интерьерах в 2018-2019 г.г. Геометрия заполняет все плоскости от потолка до пола, а в формах мебели преобладают строгие линии и силуэты, – говорит организатор мероприятия Елена Мурадова, – Мода на культовое течение 80-х "Мемфис" возвращается, переосмысленная и адаптированная. Орнаменты текстиля так же стремятся к простым геометрическим формам и паттернам. При создании осенней выставки мы вдохновлялись геометрией, а ещё добавили винтаж и немного скандинавского уюта".

Программа мероприятий:

• Торжественное открытие выставки

• Традиционные "Атмосферные Посиделки"

• Использование геометрических форм и линий в интерьере

• Мастер-классы от декораторов и художников

• Более 50 творческих мастер-классов каждый день

• Кулинарные мастер-классы

• Конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки

• Книгообмен в формате bookcrossing

• Товары для рукоделия и хобби от 200 участников

• Интерактивные шоу

За вдохновением, новыми идеями и хорошим настроением приходите всей семьей на осеннюю выставку "Атмосфера Творчества"!