Выставка "Атмосфера Творчества" пройдет в 15-й раз
"Атмосфера
Творчества" открыта различным направлениям и
стилям рукоделия. На выставке будут представлены работы в техниках пэчворк,
декупаж, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, кружево, вышивка и изделия из
бисера. Посетители смогут приобрести эксклюзивные предметы интерьеры,
дизайнерскую одежду, украшения, сувениры и игрушки на любой вкус, а также
наборы для творчества и мебельную фурнитуру.
Для желающих погрузиться в мир творчества и попробовать себя в разных видах хендмейда будет организована специальная площадка. Увлекательные мастер-классы, конкурсы и шоу рассчитаны как на взрослых, так и на детей, при этом большинство мероприятий планируется провести бесплатно. Бесплатные мастер-классы и "Атмосферные Посиделки" традиционно пройдут на балконе выставочного зала.
Новинка осеннего праздника рукоделия – спецпроект "Геометрия в интерьере 2018/2019 года. Графика, принты, геометрические аксессуары, детали в интерьере". Ознакомившись с экспозицией, посетители узнают, какие тренды будут актуальны в уходящем 2018 и в новом 2019 году. Какие линии, рисунки, формы, фигуры станут особенно популярными. Акцент будет сделан на геометрических решениях и особенностях линий в интерьере. "Геометрические формы и насыщенные цвета – один из основных трендов в интерьерах в 2018-2019 г.г. Геометрия заполняет все плоскости от потолка до пола, а в формах мебели преобладают строгие линии и силуэты, – говорит организатор мероприятия Елена Мурадова, – Мода на культовое течение 80-х "Мемфис" возвращается, переосмысленная и адаптированная. Орнаменты текстиля так же стремятся к простым геометрическим формам и паттернам. При создании осенней выставки мы вдохновлялись геометрией, а ещё добавили винтаж и немного скандинавского уюта".
Программа мероприятий:
• Торжественное открытие выставки
• Традиционные "Атмосферные Посиделки"
• Использование геометрических форм и линий в интерьере
• Мастер-классы от декораторов и художников
• Более 50 творческих мастер-классов каждый день
• Кулинарные мастер-классы
• Конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки
• Книгообмен в формате bookcrossing
• Товары для рукоделия и хобби от 200 участников
• Интерактивные шоу
За вдохновением, новыми идеями и хорошим настроением приходите всей семьей на осеннюю выставку "Атмосфера Творчества"!
Мероприятие состоится в конце сентября
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