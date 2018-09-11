"Руки Вверх" раскачают "Танцами" Adrenaline Stadium

Не успели отгреметь аншлаговые концерты Руки Вверх в "Олимпийском", как Сергей Жуков назвал дату следующего шоу в столице.

Грандиозные шоу "Руки Вверх! Лучшее за 20 лет!" отгремели в апреле 2018 года в "Олимпийском". К самому масштабному событию за всю музыкальную карьеру коллектива, которое уже называют танцевальным событием года, "Руки Вверх" шли долгих двадцать лет и как результат – два дня аншлагов и рекордные шестьдесят тысяч зрителей, которые три часа пели вместе с любимой группой.

Тем временем, Сергей Жуков не стоит на месте и уже этой зимой обрадует поклонников группы новой программой "Танцы", в которую войдут только проверенные временем забойные хиты. Шоу состоятся 15 и 16 декабря на "Adrenaline Stadium".

Сергей Жуков: "2018 год для группы Руки Вверх – это год вызовов. Впервые за 20 лет мы со сцены сказали самые желанные любым артистом слова: "Привет, Олимпийский!" и вот в декабре мы делаем совершенно другое по атмосфере событие – новое шоу "Танцы" в любимой всеми атмосфере клуба, когда ты рукой можешь дотянуться до каждого своего зрителя. Каждый, кто придет на наши концерты в Stadium, почувствует себя с нами на одной волне и буквально на одной сцене. И это кайф!"