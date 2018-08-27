В Крыму гурманов знакомят с перуанской кухней
В завершение летнего сезона Doctor Whisky приглашает перенестись через Тихий океан, из Азии в Латинскую Америку. Орландо Бальдеон, владелец и шеф-повар ресторана "Лима" (Москва) познакомит гостей Doctor Whisky с лучшим, что есть в кухне его родной страны – Перу.
Каждый вечер с 20 августа по 2 сентября Орландо Бальдеон принимает гостей за chef’s table в Doctor Whisky, на интерактивной кулинарной площадке, не имеющей аналогов в Крыму. В программе – живое общение с шефом и аутентичные блюда перуанской кухни в авторском исполнении.
Меню ужинов с Орландо Бальдеоном
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Классический севиче из филе сибаса с кукурузой канча и бататом, под пеной из кинзы и лайма
Тирадито из семги под соусом из маракуйи
Киноа с мандариновым соусом и мятой
Кауса Лима и тартар из красного тунца
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жаренные в кляре кальмары с соусом Чили Рокот
Жареные гребешки и пикантный креольский салат
МЯСО
Таку-таку из чечевицы и Ломо Сальтадо
Такос с карамелизованной уткой и Гуакамоле Лима
РЫБА
Филе сибаса под соусом Мисо и Кауса Лима
Таку-таку с осьминогом и соусом Чили Рокото
ДЕСЕРТЫ
Панакота с манго
Фруктовый крем с винной пеной
НАПИТОК
Чичо Морадо – компот из черной кукурузы
На этом "Крымские гастрономические сезоны" не заканчиваются. В сентябре эстафету примет шеф-повар Рашид Рахманов, он представит гостям Doctor Whisky свой взгляд на современную кухню Японии.
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