В Крыму гурманов знакомят с перуанской кухней

"Крымские гастрономические сезоны" в ресторане Doctor Whisky продолжаются. Темой лета 2018 стала паназиатская кухня.



В завершение летнего сезона Doctor Whisky приглашает перенестись через Тихий океан, из Азии в Латинскую Америку. Орландо Бальдеон, владелец и шеф-повар ресторана "Лима" (Москва) познакомит гостей Doctor Whisky с лучшим, что есть в кухне его родной страны – Перу.

Каждый вечер с 20 августа по 2 сентября Орландо Бальдеон принимает гостей за chef’s table в Doctor Whisky, на интерактивной кулинарной площадке, не имеющей аналогов в Крыму. В программе – живое общение с шефом и аутентичные блюда перуанской кухни в авторском исполнении.

Меню ужинов с Орландо Бальдеоном

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Классический севиче из филе сибаса с кукурузой канча и бататом, под пеной из кинзы и лайма

Тирадито из семги под соусом из маракуйи

Киноа с мандариновым соусом и мятой

Кауса Лима и тартар из красного тунца

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жаренные в кляре кальмары с соусом Чили Рокот

Жареные гребешки и пикантный креольский салат

МЯСО

Таку-таку из чечевицы и Ломо Сальтадо

Такос с карамелизованной уткой и Гуакамоле Лима

РЫБА

Филе сибаса под соусом Мисо и Кауса Лима

Таку-таку с осьминогом и соусом Чили Рокото

ДЕСЕРТЫ

Панакота с манго

Фруктовый крем с винной пеной

НАПИТОК

Чичо Морадо – компот из черной кукурузы

На этом "Крымские гастрономические сезоны" не заканчиваются. В сентябре эстафету примет шеф-повар Рашид Рахманов, он представит гостям Doctor Whisky свой взгляд на современную кухню Японии.