10 причин поехать на фестиваль Alfa Future People

С 10 по 12 августа на аэродроме на Волге рядом с Нижним Новгородом пройдет один из самых ожидаемых фестивалей лета – юбилейный Alfa Future People. Это ежегодное событие – must visit для всех, кто любит лето, качественную танцевальную музыку, здоровый образ жизни и технологии. Всем, кто живет в ногу со временем и современными технологиями, срочно собираться в дорогу.

1. Главная сцена Alfa Future People - самая большая в восточной Европе. В прошлом году ее высота равнялась девятиэтажному дому. Каждый год она отражает главную тему фестиваля, а на торжественном открытии фестиваля она превращается в гигантскую аудиовизуальную площадку. Так, в 2017 году, на гигантском экране 1100 кв.м. впервые в истории фестиваля был осуществлен выход на прямую связь с МКС

2. Лучшая фестивальная инфраструктура в России. Традиционно AFP – это не только сотни мировых диджеев, но и максимальный комфорт для посетителей. Так, кемпинги фестиваля оснащены горячими душевыми, локерами для хранения вещей, а также есть специальный вариант размещения в ВИП-кемпинге Caravan, оснащенным дополнительной охраной и полностью готовыми к эксплуатации палатками;

3. Удобно добираться. Нижний Новгород - один из самых доступных городов России. Из Санкт-Петербурга и Москвы в него ежедневно отправляются десятки поездов, а время в дороге составляет не более 4-6 часов. Гостиничный фонд Нижнего Новгорода также третий по величине после Москвы и Санкт-Петербурга, так что любители путешествий могут не волноваться за комфортабельность перемещений и проживания;

4. Масштабная зона технологий, поражающая воображение. Ежегодно на территории фестиваля раскидывается большая зона технологий, состоящая из нескольких шатров. В 2018 году в ней будет представлено более 100 технологичных новинок, среди которых - мобильная вертикальная агроферма, созданная художником Иваном Карповым, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин Data Dollar Store от “Лаборатории Касперского”, в котором можно будет приобрести товары за информацию и многое другое.

5. Более 20 видов спорта. В 2018 году на AFP впервые можно будет сдать нормы ГТО и поиграть в гольф. Также гости фестиваля смогут посетить мастер-классы от самого гибкого человека России, примут участие в EMS-тренировках, турнирах по волейболу и сыграют в популярные игры на основе футбола;

6. Более 100 артистов на четырех сценах.За 4 года существования фестиваля на нем выступило более 400 артистов, большая часть которых входит в международный рейтинг TOP-100 Djmag. В 2018 году хедлайнерами фестиваля станут: Tiesto, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Также на фестивале выступят: KSHMR, Gareth Emery, Yellow Claw, Swanky Tunes, Дельфин, Krewella, Flux Pavilion и др.

7. Разнообразный фудкорт. Ежегодно на AFP представлено более 60 точек питания, среди которых – 10 кухонь мира, 25 разнообразных фудтраков со стрит-фудом. Ценители здорового образа жизни также найдут, чем себя порадовать: традиционно в зоне фудкорта представлены точки с вегетарианской и здоровой пищей;

8. Не нужно брать с собой кошелек. Благодаря Mastercard территория самого технологичного музыкального фестиваля вновь станет комфортным пространством без наличных. Гости смогут просто и удобно оплачивать сувениры, еду и напитки банковскими картами и устройствами с бесконтактной оплатой (смартфонами и умными гаджетами), а если потребуется – смогут прямо на площадке выпустить себе карту в браслете, обратившись в один из полевых офисов Альфа-Банка.

9. Отдельная сцена для любителей техно. Лайн-ап фестиваля каждый год расширяется в музыкальном формате. Так, в 2018 году на AFP будет представлена отдельная техно-сцена Miller Future Music, среди участников которой – представители французской и берлинской техно-сцены: Ben Klock, Marcel Dettmann, Loisahhh, Boys Noize, Vitalic и др.

10. Знакомство с единомышленниками. Ежегодно фестиваль посещают 50 000 человек из 20 стран мира. Какую бы музыку вы не слушали и в каком составе не прибыли на фестиваль, вы всегда можете найти единомышленников со схожими вкусами и взглядами на жизнь. Внимательно изучите расписание на все три дня, выстройте свой маршрут и направляйтесь в избранные зоны в определённое время.