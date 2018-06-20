В Москве пройдет первый фестиваль джаза и шахмат

7 июля в саду "Эрмитаж" состоится первый джазовый lifestyle-фестиваль Chess & Jazz. Событие объединит выступления зарубежных и российских джазовых коллективов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и лучшие гастрономические проекты Москвы.

Chess & Jazz – единственный крупный музыкальный фестиваль на культурной карте столицы в период проведения Чемпионата мира по футболу. Мероприятие пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы. Хедлайнером фестиваля станет Си Ло Грин (CeeLo Green) – многократный лауреат премии Grammy впервые выступит в России. Король живых выступлений и один из самых ярких певцов современности исполнит хиты группы Gnarls Barkley "Crazy" и "F*сk you".

К хедлайнеру фестиваля присоединится еще одна мировая звезда — исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) со своей группой The Funk Apostles. Музыкальный стиль Cory Henry & The Funk Apostles — это соединение классики и современности. Двукратный обладатель премии Grammy, артист с трех лет играет на органе и постоянно экспериментирует, объединяя такие жанры, как блюз, соул, R&B, афробит, госпел и, конечно же, джаз.



Особое место в лайнапе Chess & Jazz займет звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) c новым альбомом The Return, который вышел 25 мая. Талантливый продюсер, автор знакового альбома Black Focus, участник проекта Yussef Kamaal выступит с ярким импровизационным шоу, где ритмы джаз-фанка 70-х миксуются с битами и басами хип-хопа.

Классическая джаз-сцена будет представлена группой Moscow Ragtime Band, а современная – молодым дуэтом Secret Atelier, который предлагает новое прочтение соула, замешанного на фанке, диско и хаусе.

Гости Chess & Jazz познакомятся с историей джаза и сопутствующих жанров в зоне музыкального партнёра фестиваля JBL. Прикоснувшись к изображению артиста или инструмента на интерактивной стене, они услышат знаковую композицию или соответствующий звук во флагманских наушниках бренда с 70-летней историей, миссия которого – передать звук таким, каким создают его музыканты.

Chess & Jazz пройдет в саду "Эрмитаж": команда фестиваля выбрала удобную и любимую москвичами локацию в самом центре города, где будет создана идеальная атмосфера для отдыха. Программа мероприятия рассчитана на целый день – помимо концерта, посетителей будут ждать специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции и отдельный фуд-корт, участниками которого станут ведущие гастрономические проекты Москвы. Кроме авторских блюд, гостей ждет особая зона Martini Mercato, воспроизводящая атмосферу итальянского рынка 60-х годов, с традиционными закусками, фирменным коктейлем Martini & Tonic и пространством для пикника.

На фестивале будет организована зона лектория с дискуссиями и паблик-токами от лидеров арт– и бизнес-индустрии и специальное пространство для игры в шахматы, где пройдут турниры для всех желающих, а также лекции и мастер-классы от гроссмейстеров.

Идейным вдохновителем и директором Chess & Jazz выступил Ник Бабин – программный директор и соорганизатор фестиваля BOSCO FRESH FEST. За реализацию проекта отвечает креативное агентство Севы Щербакова Astra Channel, команда которого хорошо знакома московской публике по опыту организации крупных музыкальных фестивалей, в числе которых Martini Art Love, Jameson Sips&Chips и Heineken Urban Sound.

Билеты доступны на официальном сайте (без наценки). Также их можно приобрести, перейдя по ссылке: https://ponominalu.ru/event/chess-and-jazz-festival

Сайт: http://chessandjazz.com