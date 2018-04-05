В Доме музыки состоится творческий вечер Андрея Кончаловского
Для Кончаловского, в творческой биографии которого несколько спектаклей и художественных фильмов по пьесам Антона Павловича, Чехов "неисчерпаем", сколько бы он к нему ни обращался. Всякий раз он видит в нем что-то ранее не замеченное, не почувствованное, не открытое. И это два разных режиссера, два разных человека – тот, который снял фильм "Дядя Ваня" в 1970 и тот, кто поставил одноименный спектакль почти через сорок лет.
Тонкое, глубокое и одновременно ясное исследование Кончаловского"Чехов в моей жизни" будет проиллюстрировано фрагментами из фильмов и спектаклей "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", документальными съемками и архивными фото. В течение творческого вечера Андрей Кончаловский также приоткроет секреты своей профессии, расскажет о "скрытых смыслах", которые посвященный зритель угадывает в его картинах и спектаклях. И, разумеется, режиссер ответит на вопросы зрителей.
"Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы.
А в великой драматургии всегда есть тайна.
Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор,
но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что
такое жизнь", – говорит Андрей Кончаловский.
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