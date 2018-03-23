Опасные ловушки успешных топ-менеджеров

27 апреля в 10:00 в "Цифровом деловом пространстве" пройдет бизнес-лекция Маршалла Голдсмита — коуча №1. На протяжении многих лет он занимался личностным развитием топ-менеджеров. В списке его клиентов – президент Всемирного банка Джим Ён Ким и CEO компаний Ford, Walmart, Pfizer, GlaxoSmithKline

Маршалл Голдсмит проведет полнодневную лекцию "Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?". Эксперт расскажет о том, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает "буксовать" на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительно повысить темпы своего развития.

"Когда лидер добивается процветания своей компании, у него возникает уверенность: я успешен, потому что веду себя таким-то образом. И это правда: он помог своей компании стать благополучной именно благодаря тому, что у него были какие-то конкретные мотивации и образ поведения. Он абсолютно уверен, что его нынешние взгляды и привычки и в дальнейшем будут помогать ему зарабатывать большие деньги и добиваться признания. Но в какой-то момент все эти достоинства вдруг начинают пробуксовывать, и лидер осознает, что достиг потолка. Ему открывается правда: у успеха есть разные уровни, и для того чтобы перейти на следующий, недостаточно старых привычек и взглядов – нужны совершенно новые. Ему приходится менять парадигму: вместо того, чтобы думать "Я успешен, потому что делаю то-то и то-то", начать размышлять в ключе: "Я успешен вопреки тому, что делаю то-то и то-то". Спросите подчиненных, какая черта в вас раздражает, и с большой вероятностью выяснится, что это именно та черта, которую вы считали своей самой сильной стороной", – говорит Голдсмит.

Маршалл входит в число самых влиятельных мыслителей мира в сфере менеджмента по версии Thinkers50 и является лучшим executive-коучем Америки по версии Inc.. Он автор более 30 книг, среди которых, такие бестселлеры, как "Прыгни выше головы" и "Триггеры".



