Загадочный и мрачный Суинни Тодд возвращается в Москву

Первые показы рок-мюзикла "TODD" в 2019 году пройдут 1 и 2 февраля все там же – в Театре МДМ. "TODD" – не слащавый мюзикл – развлечение "на один раз с попкорном". Это совершенно иное прочтение старинной лондонской легенды. В отечественной версии произведения поднимаются вечные гамлетовские вопросы и не на шутку разгораются шекспировские страсти – здесь надо думать и сопереживать.

В основу сюжета мюзикла легла жуткая лондонская история XIIV века о брадобрее (цирюльнике, парикмахере) Суинни Тодде.

"TODD" – это история о предательстве, любви, страсти, верности, разрушении, о правде и лжи, о мести, возмездии и надежде. В течение нескольких эпох загадочный и мрачный персонаж Суинни Тодд, о реальности которого историки спорят до сих пор, вдохновляет художников на создание литературных произведений, фильмов и спектаклей. В их числе именитые Royal Opera House в Лондоне и The New York City Opera. По мотивам одноименной легенды в Голливуде снят Оскароносный триллер с Джонни Деппом в главной роли.

Уже седьмой сезон показы спектакля проходят при полных залах в Москве и Санкт-Петербурге, привлекая снова и снова как новых, так и постоянных зрителей. Драматургия настолько многогранна, что увлекает смотреть рок-мюзикл еще и еще, каждый раз заставляя зрителя делать все новые и новые открытия. Определенно, спектакль обладает магией притяжения, и его стоит посмотреть хотя бы один раз своими глазами.