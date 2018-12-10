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Группа "Кватро" отпразднует 15-летний юбилей в Кремле

Фото: пресс-служба
19 декабря 2018 года на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится юбилейный сольный концерт вокальной группы "Кватро". Поводом станет 15-летие коллектива. В этот вечер на сцену вместе с "Кватро" выйдут звезды российской эстрады, друзья и специальные гости: Алессандро Сафина, Хибла Герзмава и Василий Герелло.
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15 лет творческой деятельности – это прекрасная возможность подвести первые итоги и вспомнить о достижениях. Так, за время существования группы было продано более 500 000 билетов, создано более 100 авторских музыкальных проектов, записано множество альбомов, среди которых "Советские шлягеры", "Шедевры русского романса", "Classical", альбом духовной музыки "Тебе поем", "Песни Победы", сборник любимых новогодних песен "Русская зима" и другие.

Фото: пресс-служба 

Артисты работали с лучшими симфоническими оркестрами мира, выступали на крупнейших мировых концертных площадках с такими мэтрами, как Пласидо Доминго, Майкл Болтон и Дмитрий Хворостовский.

Феномен группы "Кватро" заключается в редком умении музыкантов вдохнуть новую жизнь в знакомые всем произведения, придать им свежее звучание и неповторимый колорит. За этот драгоценный талант, высочайший профессионализм и вокальное мастерство блестящих выпускников академии хорового искусства имени А.В.Свешникова полюбили во всем мире.

Фото: пресс-служба 

19 декабря гостей юбилейного шоу ждут приятные сюрпризы и неожиданные творческие тандемы: на главную сцену страны вместе с группой "Кватро" выйдут их друзья – любимые и популярные артисты. В Государственном Кремлевском дворце в сопровождении Большого симфонического оркестра прозвучат самые яркие и полюбившиеся слушателям хиты, такие как "Скажите девушки подружке вашей", "Синяя вечность", "Ты на свете есть", "Выйду ночью в поле с конем", "Не жалею, не зову, не плачу", "Все, что было", "Caruso" и другие.

Юбилейное шоу несомненно претендует на звание события года, произведет незабываемое впечатление на самых искушенных слушателей и станет прекрасным новогодним подарком всем ценителям музыки.

10 декабря 2018, 17:30
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