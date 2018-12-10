Группа "Кватро" отпразднует 15-летний юбилей в Кремле
15 лет творческой деятельности – это прекрасная возможность подвести первые итоги и вспомнить о достижениях. Так, за время существования группы было продано более 500 000 билетов, создано более 100 авторских музыкальных проектов, записано множество альбомов, среди которых "Советские шлягеры", "Шедевры русского романса", "Classical", альбом духовной музыки "Тебе поем", "Песни Победы", сборник любимых новогодних песен "Русская зима" и другие.
Артисты работали с лучшими симфоническими оркестрами мира, выступали на крупнейших мировых концертных площадках с такими мэтрами, как Пласидо Доминго, Майкл Болтон и Дмитрий Хворостовский.
Феномен группы "Кватро" заключается в редком умении музыкантов вдохнуть новую жизнь в знакомые всем произведения, придать им свежее звучание и неповторимый колорит. За этот драгоценный талант, высочайший профессионализм и вокальное мастерство блестящих выпускников академии хорового искусства имени А.В.Свешникова полюбили во всем мире.
19 декабря гостей юбилейного шоу ждут приятные сюрпризы и неожиданные творческие тандемы: на главную сцену страны вместе с группой "Кватро" выйдут их друзья – любимые и популярные артисты. В Государственном Кремлевском дворце в сопровождении Большого симфонического оркестра прозвучат самые яркие и полюбившиеся слушателям хиты, такие как "Скажите девушки подружке вашей", "Синяя вечность", "Ты на свете есть", "Выйду ночью в поле с конем", "Не жалею, не зову, не плачу", "Все, что было", "Caruso" и другие.
Юбилейное шоу несомненно претендует на звание события года, произведет незабываемое впечатление на самых искушенных слушателей и станет прекрасным новогодним подарком всем ценителям музыки.
Марка мгновенно и навсегда превратила суровую русскую зиму в праздник
Папарацци застали звезду за праздничным шопингом
Сделано неожиданное заявление
Поющую ведущую сняли под ручку с юмористом
Красавица поработала языком