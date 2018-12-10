Группа "Кватро" отпразднует 15-летний юбилей в Кремле

19 декабря 2018 года на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится юбилейный сольный концерт вокальной группы "Кватро". Поводом станет 15-летие коллектива. В этот вечер на сцену вместе с "Кватро" выйдут звезды российской эстрады, друзья и специальные гости: Алессандро Сафина, Хибла Герзмава и Василий Герелло.

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