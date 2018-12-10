Бренд Misha Combearzon отметил свой первый юбилей
Началось все с того, что подруги Лия Олейник и Мира Ларина рвали на себе пуховики и волосы, пытаясь быстрее собраться с детьми на прогулку. Так появилась идея универсальной одежды для скоростных мам – комбинезонов MishaCombearZon.
5 декабря Misha Combearzon в компании друзей и клиентов отметил первый юбилей сумасшедшей вечеринкой #одеваемвашумать. Мероприятие прошло прямо в шоу-руме марки.
С двух часов дня и до самого вечера Мира и Лия встречали гостей, журналистов и звезд, угощали вином и коктейлями, закусками и скидками. В программе вечера также были мастер-классы и горячие танцы прямо в комбинезонах.
В рамках вечеринки миссис Вселенная Алиона Хильт и стилист Сашель Коко создавали для гостей и клиентов современные образы, которые еще раз подтвердили, что даже на зимней прогулке мама может быть красивой и сексуальной.
Гости участвовали в беспроигрышной лотерее от спонсоров. Без подарка не ушел никто. Главным призом стал зимний комбинезон из новой коллекции бренда.
Гости смогли не только повеселиться в этот вечер, но и сделать теплые и полезные покупки. Особенной популярностью пользовались свитшоты и стильные шапки. Актриса и певица Анастасия Макеева была очарована комбинезоном "Гжель", а дизайнер Алиса Толкачева выбрала хит сезона - "Лису".
"Впереди у Misha еще много мероприятий и сюрпризов для покупателей и друзей, – обещают Мира и Лия, – совсем скоро, 14 декабря открывается первый оффлайн-магазин в Сочи. Это значит, что классный костюм для "покатушек" можно будет купить прямо на лыжном курорте".
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