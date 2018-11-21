"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Настоящего Деда Мороза

Гости шоу "Главный секрет Деда Мороза" отправятся в путешествие по волшебной стране вместе с Настоящим Дедом Морозом с русского Севера, артистами высочайшего класса и любимыми героями телеканала "МУЛЬТ": Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из "Сказочного патруля".

Зрителей ждет событие мирового масштаба: 300 артистов на сцене, 80 – в зрительном зале, 500 специально сшитых костюмов, интерактивные игры со зрительным залом и 180 надувных предметов, падающих с потолка. Постоянный режиссер знаменитой елки в Крокусе – уникальный режиссер-сказочник Владислав Дружинин.

Приятным сюрпризом для всех гостей станет персональное 10-минутное видео-поздравление от Настоящего Деда Мороза, которое бесплатно получит каждый ребенок. Волшебник обратится к малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит письмо или рисунок и даже поиграет с ним.

Помимо основного праздника гостей "Крокус Сити Холла" ждет самый большой в Европе парк развлечений, где гости смогут покататься на различных аттракционах, увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу "Наука волшебства" и посетить робовыставку "Мир будущего 2.0".



