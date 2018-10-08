Театр танца "Гжель" отметит 30-летие на сцене Кремля

Большой гала-концерт Московского академического театра танца "Гжель" "30 лет лучших традиций" состоится в Государственном Кремлевском Дворце 4 декабря 2018 года.

Мероприятие, приуроченное к 30-летию коллектива, соберет на сцене воспитанников, друзей и поклонников театра танца. Концерт, который продлится 2,5 часа, будет состоять из двух отделений и соединит танец, вокал и новейшие аудиовизуальные технологии.

Режиссером-постановщиком шоу выступит Алексей Франдетти, дважды лауреат театральной премии "Золотая маска", имеющий богатый опыт участия в самых разных постановках. За плечами Франдетти – главные роли в мюзиклах "Маугли", "Золушка", "Рикошет", постановки концертных программ, съемки в более чем 3-ти фильмов ("Жестокость", "Горячие Новости", "Господа Офицеры – спасти Императора", "Царь", телесериалы "Две Сестры", "Держи меня крепче", "Медвежий угол" и др).

Общую концепцию юбилейного шоу театра танца "Гжель" Алексей Франдетти определяет как новую жизнь традиций. "Мне хотелось бы сохранить все то, что найдено, придумано и наработано за эти 30 лет театром танца "Гжель", и найти некое новое звучание в праздновании юбилея, – признается режиссер. – При этом я планирую максимально уйти от протокольного праздника и действительно сделать спектакль, который "брал бы зрителя за горло", уносил бы его в другую реальность за те 2,5 часа, которые концерт будет продолжаться".

Театр танца "Гжель" по праву считается визитной карточкой Москвы. Не случайно действо на сцене ГКД развернется в локациях современной российской столицы. "Мне кажется, что основная концепция состоит в том, чтобы показать, каков сегодня "Гжель", каким мы видим его в сегодняшних реалиях нашей современной Москвы, в абсолютно безумном темпоритме мегаполиса, как позиционирует себя театр, каким видим его мы. – продолжает Алексей Франдетти. – Поэтому единая сюжетная канва, конечно, у нас присутствует. Это современный город, в котором существует такой танец, такое движение, такое ощущение русской культуры, которую олицетворяет собой театр "Гжель".

Юбилейный концерт Театра танца будет отличаться высокотехнологичными решениями. "У нас будет очень много видео, сложные декорации, живой оркестр, приглашенные гости, – обещает Алексей Франдетти. – Покажем много-много интересного, потому что мы действительно хотим подарить и участникам этого шоу и, безусловно, зрителям, которые к нам придут, настоящий праздник. Безусловно, работа с Государственным Кремлевским дворцом – это большая ответственность и, одновременно, большие сложности. Но, я думаю, что все трудности, с которыми сопряжено создание любого большого шоу, останутся за кадром, а зритель увидит верхушку айсберга, и эта верхушка ему понравится".

Шоу Театра танца "Гжель" в Кремле рассчитано на самую широкую аудиторию. "Мне кажется, что аудитория этого шоу – это действительно 0+, потому что оно базируется на движении, – рассуждает Алексей Франдетти. – Русская культура настолько универсальна, что ей все возрасты покорны. Ну, наверное, с трехлетним ребенком я бы не пришел на этот спектакль, но, начиная с 6-7 лет можно смело вести маленького зрителя на шоу. И, естественно, уже до ста лет, так как во взрослой аудитории этот спектакль найдет больший отклик, но и молодого зрителя нам тоже будет чем удивить и порадовать".

В концерте Театра танца "Гжель" примет участие ансамбль "Владимирские рожечники", Арт-группа "Сопрано Турецкого" и множество других приглашенных артистов. "Конечно, мне хотелось бы максимально интегрировать их в постановку, – говорит Алексей Франдетти. – Прямо сейчас мы разрабатываем пути, по которым пойдем, и, я думаю, в скором времени у нас появится ясность, а кем же будут те приглашенные гости, которые планируются в этом спектакле".

Театр танца "Гжель" был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов "Гжель". В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 ему был присвоен академический статус. В послужном списке театра – постоянное участие в международной программе "Дни Москвы", гастроли в 50-ти станах мира, постоянно пополняющийся репертуар оригинальных концертных программ.

Начало концерта в 19.00.