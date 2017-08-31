В Москве с размахом отметили съемки кинокартины "ОРАКУЛ: ИГРА ВТЕМНУЮ"

Кинокомпания "Царь Pictures" приступила к съёмочному процессу над совместным российско-американским полнометражным фильмом Oracle: Go Blind / "Оракул: Игра втёмную".

В фильме снимаются российские звезды и актеры из Голливуда: Одед Фер, Александр Головин, Полина Гренц, Денис Семенихин, Лиза Анохина, Денис Васильев, Итан Джон, Лев Прыгунов и многие другие. Ранее в съемках уже приняли участие Эрик Робертс, Майкл Мэдсен, Стивен Болдуин, Марат Башаров, Алексей Чадов и другие известные российские актеры.

Сьемкам фильма была посвящена закрытая вечеринка, которая прошла на уникальной площадке стилизованной под американский кинотеатр в караокетеатре "Синематограф" на территории "Трехгорной Мануфактуры". Её гостями стали голливудский актер Одед Фер, российские актеры театра и кино: Екатерина Семенова, Виктория Тарасова, Наталья Лесниковская, Денис Семенихин, Марта Носова, Феруза Рузиева, Полина Гренц, телеведущая Светлана Зейналова, известный рэпер Мот с супругой. Большой интерес к теме снимаемого фильма проявили блогеры. Среди гостей мероприятия были замечены Александр Кондрашов, Ateva, Pozzitive и многие другие блогеры.

Открывая торжественную часть вечера, продюсер Кинокомпании "Царь Pictures" Александр Изотов обратился к публике со словами:

" Наш фильм расскажет правду о бархатных революциях и неудачной попытке осуществить государственный переворот в России. Мы изучили реальную ситуацию – это страшно! Россия – одна из очень немногих стран, где эта попытка не удалась. Об этом много говорят, а мы покажем это на большом экране не только в России, но и во всем мире.

Для роли профессионального арабского инструктора нам был нужен колоритный актер, узнаваемый во всем мире. И я рад, что Одед Фер, звезда франшиз "Мумия" и "Обитель зла", принял наше приглашение и снимается в нашем проекте!"

В свою очередь, Одед Фер отметил, что его первый опыт пребывания в России запомнится ему прекрасным опытом съёмок, доброжелательностью москвичей и вкусной кухней. И он с удовольствием готов еще раз повторить свой российский опыт. Еще Одед остался очарован российской столицей, вместе с женой побывал в индустриальном музее, наполненном аутентичными предметами, на Красной площади и в Третьяковской галерее. "Впечатления о Москве у меня незабываемые. Она красавица. Я понимаю тех, кто приезжает к вам однажды и оставляет здесь часть своей души".

Для гостей мероприятия была организована интересная концертно-развлекательная программа, в которой выступили участники проекта "Голос"на Первом канале певицы: Юлия Пак, Оксана Казакова и Екатерина Кузина. Приятным сюрпризом для гостей стал розыгрыш лотереи от Партнера мероприятия Международной косметической компании JAPONICA. А в завершении мероприятия гости смогли проявить свои вокальные способности – спе­ть со сцены караокетеатра "Синематограф­" любимые песни и получили шквал аплодисментов от друзей и гостей вечера.