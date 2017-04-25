Теннисистки померятся силами в Подмосковье

Второй год подряд на домашнем турнире выступит ведущий студент Академии первый номер юниорского рейтингаITF Juniors и победительница The Junior Championships, Wimbledon 2016 Анастасия Потапова. В начале 2017 года на 25-тысячнике в Куритибе (Бразилия) спортсменка завоевала свой первый в профессиональной карьере титул.
Матчи квалификационного раунда в одиночном разряде пройдут 29-30 апреля. Игры основы в "одиночке" состоятся 1-6 мая, в парном разряде – 2-6 мая. Количество участников в квалификации – 32, в основе одиночного разряда – 32, в парном – 16.
Победительницам и финалисткам турнира в одиночном разряде организаторы уже традиционно приготовят памятный подарок – большую мягкую игрушку. Плюшевый Медведь-теннисист является талисманом O1 Properties Ladies Cup.
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