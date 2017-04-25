Теннисистки померятся силами в Подмосковье

Академия Александра Островского в Химках 1-7 мая 2017 года примет на своих кортах женский турнир серии ITF ProCircuit O1 Properties Ladies Cup с призовым фондом в 25 тысяч долларов. В соревнованиях примут участие теннисистки-профессионалки из России, Беларуси, Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Второй год подряд на домашнем турнире выступит ведущий студент Академии первый номер юниорского рейтингаITF Juniors и победительница The Junior Championships, Wimbledon 2016 Анастасия Потапова. В начале 2017 года на 25-тысячнике в Куритибе (Бразилия) спортсменка завоевала свой первый в профессиональной карьере титул.

Матчи квалификационного раунда в одиночном разряде пройдут 29-30 апреля. Игры основы в "одиночке" состоятся 1-6 мая, в парном разряде – 2-6 мая. Количество участников в квалификации – 32, в основе одиночного разряда – 32, в парном – 16.

Победительницам и финалисткам турнира в одиночном разряде организаторы уже традиционно приготовят памятный подарок – большую мягкую игрушку. Плюшевый Медведь-теннисист является талисманом O1 Properties Ladies Cup.