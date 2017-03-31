"Калинов мост" выпускает 17-й альбом
Концерт-презентация нового альбома, который получил название "Сезон овец", состоится 7 апреля в московском клубе RED, а 9 апреля коллектив встретят в Санк-Петербурге в клубе "Космонавт". Поклонников русского рока ждет по-настоящему добротная и умиротворяющая атмосфера, но при этом не позволяющая расслабиться.
Кроме новых песен, прозвучат лучшие хиты за все 30 лет творчества. Как обычно, у группы нет простых песен, у Дмитрия Ревякина нет простых ответов.
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