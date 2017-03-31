Отметив 30-летие, культовая группа "Калинов мост" выпускает 17-й альбом. Тут и привычная распевность, и актуальный речитатив, типичный для группы фолк-лексикон и живые жаргонизмы нового века.

Концерт-презентация нового альбома, который получил название "Сезон овец", состоится 7 апреля в московском клубе RED, а 9 апреля коллектив встретят в Санк-Петербурге в клубе "Космонавт". Поклонников русского рока ждет по-настоящему добротная и умиротворяющая атмосфера, но при этом не позволяющая расслабиться.

Кроме новых песен, прозвучат лучшие хиты за все 30 лет творчества. Как обычно, у группы нет простых песен, у Дмитрия Ревякина нет простых ответов.