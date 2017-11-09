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Пресс-релизы

Фестиваль Organ Reframed представит современные произведения для органа

Фото: Пресс-служба
Британский фестиваль Organ Reframed выступит куратором 14-го концерта фестиваля новой музыки SOUND UP в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 10 ноября. Organ Reframed бросает вызов музыкантам и слушателям, призывая посмотреть на орган с новой стороны и открыть его для себя заново.
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Фестиваль осовременивает этот уникальный инструмент, интегрируя его в музыку XXI века. Ежегодно Organ Reframed представляет публике новые произведения, специально созданные для органа современными композиторами,.

"Наш фестиваль дает возможность слушателям открыть для себя орган с новой стороны, а современным композиторам и музыкантам обратить внимание на этот уникальный инструмент с богатейшей историей. – говорит куратор фестиваля Organ Reframed, лауреат премии Oram Awards за инновации в музыке Клэр М Сингер (Claire M Singer). – Возможно, это не самый транспортабельный инструмент, но, как и любой другой инструмент, он заслуживает жизни. И заслуживает того, чтобы эта жизнь продолжалась, а новая органная музыка писалась и исполнялась. Именно это мы пытаемся делать. Дать возможность быть услышанным новому поколению композиторов, продолжающих в XXI веке богатейшую историю органа, – невероятно важно".

Впервые в Москве будут исполнены сочинения для органа, струнных и электроники, написанные современными композиторами для Organ Reframed, и их можно будет сопоставить с вечными шедеврами органного репертуара, сочиненными Иоганном Себастьяном Бахом, и взглядом на орган из XX века, сделанным одним из столпов минимализма Филиппом Глассом и его последователем Нико Мьюли.

На московской сессии Organ Reframed прозвучит 4 новых сочинения для органа, 18 струнных и электроники, специально написанных для английского фестиваля современными композиторами и впервые исполненные в прошлом году – “Painted in White” Крейга Армстронга (Craig Armstrong), “Cumulus Totalities” Катрин Лэмб (Catherine Lamb), “Fragments of Light” и “The  Molendinar” Клэр М Сингер (Claire M Singer) ), которые будут лично исполнены автором на московском концерте.

Непохожие по авторскому почерку пьесы, каждая из которых представляет свой взгляд на этот уникальный инструмент, исполнит известный органист Джеймс МакВинни (James McVinnie), работавший в Вестминстерском аббатстве и сотрудничавший с такими музыкантами, как Дэвид Лэнг, Брайс Десснер (The National), Рид Перри (Arcade Fire). Он выступал на событиях государственного значения, включая королевскую свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон (2011). В число последних проектов МакВинни входят сольное выступление в Walt Disney Concert Hall (Лос-Анджелес), лондонская премьера Music in 12 Parts Филиппа Гласса в Barbican, концерт в рамках Reykjavík Festival с оркестром Los Angeles Philharmonic, коллаборация органиста с Томом Дженкинсоном (Squarepusher) в рамках Holland Festival.

Струнной группой вечера выступит российский ансамбль "Студия новой музыки", под управлением дирижера London Contemporary Orchestra Роберта Эймса (Robert Ames), принимавшего участие в создании этих произведений. Хотя классическая музыка является главным фокусом Эймса, он также успешно сотрудничает с широким кругом музыкантов, тесно работал с такими выдающимися композиторами современности, как Стив Райх, Терри Райли, Мередит Монк; музыкантами Джонни Гринвудом (Radiohead), Фрэнком Оушеном, DJ Shadow; дизайнерами Вивьен Вествуд и Роном Арадом… С ним сотрудничают легендарные Abbey Road и National Theatre, он работает с различными киностудиями, трудился над фильмом "Гордость", номинированным на "Оскар", и лентой Slow West, получившей Гран-при Sundance Film Festival. В 2015 году London Contemporary Orchestra, основанный Робертом Эймсом, удостоился премии Royal Philharmonic Society Ensemble Award. 

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