В России создан аналог Moulin Rouge

Танцовщица и продюсер развлекательных шоу Анна Делос решила запустить в России первое шоу в формате любимых Moulin Rouge и Crazy Horse. Она, как никто знакома с этим жанром. Ей довелось побывать на лучших представлениях мира от Парижа до Лос-Анджелеса, но ничего подобного в России танцовщица не видела.

"Все, на что мог рассчитывать российский зритель до сегодняшнего дня – редкие номера в программах ночных клубов – говорит Анна Делос, – которые, к сожалению, всегда носят фоновый характер, и нет единого постановочного замысла. Да и не каждый зритель психологически готов провести целую ночь в клубе в ожидании двух-трех интересных выходов".

"Шоу Анны Делос" станет первым профессиональным проектом такого рода в России. "К работе надпрограммой мне удалось привлечь самых интересных исполнителей этого жанра. Над сценарием и конферансом трудилась команда профессионалов. Всего будет 15 номеров.

Все номера специально готовились для этого шоу.Зрителя ждет танцевально-акробатический проект, где будут: танец в бокале, воздушная гимнастика, иллюзионные трюки, номера на пилоне".

Сама Анна Делос также выступит с несколькими номерами, среди которых будут и фокусы. Так, в ее копилке выступление с ножами, а в одном костюме скрывается 20 зонтов. Но самый пикантный номер, пожалуй, с "пропадающим платочком", который появится, когда на артистке уже не будет одежды, в которой она могла бы его скрыть…. Уверены, шоу придется по вкусу даже самому искушенному зрителю.

Премьера состоится 9 декабря в 19.30 в клубе Hunters. Адрес: Саввинская набережная, 12



Длительность: 1,5 часа

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