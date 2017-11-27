Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Шаховской и Шатуре

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в поселке Жуково Солнечногорского района, селе Белая Колпь городского округа Шаховская и рабочем поселке Мишеронский городского округа Шатура. Протяженность построенных сетей составила 30,7 километра.

Строительство объектов программы газификации в вышеперечисленных населенных пунктах позволит обеспечить газом в общей сложности более 700 домов местных жителей. "До конца года в Солнечногорском районе мы планируем завершить строительство еще в двух населенных пунктах: Поварово и Толстяково. А в городском округе Шаховская – в деревнях Коросткино и Новомихайловское", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.