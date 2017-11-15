Звезды мировой гастрономии едут в Крым

Ресторан Doctor Whisky запускает “Крымские Гастрономические Сезоны”. Фестиваль пройдет в Ялте и продлится с ноября по апрель. Беспрецедентный проект всесезонного фестиваля международной кухни в Ялте откроет двери звездам мировой и отечественной гастрономии, через призму которой будет переосмыслено богатое историческое наследие региона, объединяющее культуру древнейших народов и цивилизаций, пребывавших на территории Крыма в разные периоды.

Проект “Крымские Гастрономические Сезоны” нацелен на раскрытие потенциала региона, продвижение его гастрономической и исторической составляющей, возобновление традиций аристократического отдыха путем погружения в высокую гастрономию, что позволит сформировать привлекательный имидж для туристов из России и зарубежья. Популяризация локальных продуктов позволит включить в коммуникацию производителей и фермеров, создать единое сообщество рестораторов и поставщиков. Проведение профессиональных мастер-классов от топовых шеф-поваров со всего мира будет способствовать развитию ресторанно-гастрономического направления, посредством повышения уровня профессионализма местных шеф-поваров.

Программа гастролей уникальна: в стенах ресторана Doctor Whisky, который выступит центральной площадкой события, каждую вторую и четвертую недели месяца гостей ждет серия гастрономических ужинов, мастер-классов и специальных мероприятий, объединенных тематикой сезона. В годовой перспективе будут представлены: Autumn Session, Winter Session, Spring Session, Summer Session, в которых примут участие шефы из России, Италии, Франции, Азии, Швейцарии, тем самым создавая пространство пересечения носителей культур, мастерства и эстетики вкуса. Гости смогут отправиться в увлекательное путешествие по кухням мира, познакомившись с лучшими представителями отдельных направлений. И, главное, для этого не нужно ездить по всему миру в поисках авторских гастросетов, ведь можно прилететь на уикенд в Ялту, сменив обстановку шумных мегаполисов на самобытную атмосферу крымского "прованса". Место проведения говорит само за себя: традиции аристократического отдыха, архитектура имперской России, мягкий климат и почти 280 солнечных дней в году позволяет с легкостью наслаждаться отдыхом круглогодично.

Откроет фестиваль Autumn Session/Осенняя сессия. Первый заезд намечен на 17-18 ноября. Ялта встретит знаменитого на всю страну итальянского шеф-повара-провокатора из ресторана "Сыр" и ведущего нескольких сезонов кулинарного шоу "Мастер-Шеф" Мирко Дзаго. На мастер-классе, который пройдет в формате Chef’s Table, шеф расскажет участникам о возможностях импровизаций с текстурами: как один и тот же продукт представить в разных формах, выражаясь профессиональными терминами, в виде "спонжей", "земли" и прочих нестандартных качествах. Оливковое масло, куриная печень, морковь – лишь неполный перечень продуктов, с которыми мастер будет проводить гастрономические эксперименты.

Второй, завершающий осеннюю сессию, гастрольный тур Ильи Захарова, бренд-шефа комплекса Sochi Casino & Resort (ресторанов "Баффет" и "Брунелло"), пройдет 24-25 ноября. Своим фирменным стилем Илья называет сезонные меню, любовь к фермерским продуктам и использование бережных технологий при работе с продуктами. На мастер-классе шеф расскажет об инновационных технологиях приготовления продуктов, позволяющих сохранить вкус, текстуру, аромат и презентует оборудование, позволяющее получить экстракты эфирных масел, сделать аромадухи, и усилить натуральный вкус продукта.





На гала-ужинах гостей ожидает гастрономическое путешествие в мир вкусов и ароматов. Специально для ялтинцев шефы приготовят блюда из местных продуктов, продемонстрировав возможности их использования.

Гастрольных шефов на своей площадке встретит шеф-повар ресторана Doctor Whisky Кирилл Сударьков, который в рамках ужинов приготовит для гостей комплименты от ресторана. Подробнее о программах мастер-классов и меню ужинов смотрите на странице фестиваля.

В рамках проекта для всех желающих приобщиться к кулинарному ремеслу откроется CRIMEA’S GASTRONOMIC ACADEMY в формате Chef’s Table. На площадке профессионалы смогут получать новые знания и навыки от топовых шефов России и звезд Мишлен, для любителей предусмотрены специальные программы и развлекательные ужины, совмещающие гастрономические лайфхаки и приятное времяпрепровождение. Помимо кулинарии каждую третью неделю месяца здесь запланированы мастер-классы для барменов, где приглашенные бартендеры поделятся секретами мастерства.

Фестиваль нацелен не только на аудиторию Крыма, но и гурманов со всей России. Туры выходного дня – специальное предложение для гостей из других регионов, которое даст возможность популяризировать отдых в Крыму на уикенд. Расположение ресторана в Пушкинском доме с апартаментами позволяет организовать единую программу отдыха и обеспечить должный уровень сервиса.

Кульминацией фестиваля Crimean Gastronomic Seasons станет документальный фильм, раскрывающий роль гастрономии в возобновлении культурных связей региона.



