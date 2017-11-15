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Анна Хилькевич и Банк Хоум Кредит приглашают на шопинг

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich
Банк Хоум Кредит и знаменитая актриса Анна Хилькевич проводят конкурс "Бирюзовая осень с Банком Хоум Кредит" для подписчиков Instagram.
прочитано 200 раз

Осень – пора перемен. Самое время купить что-то новое: освежить гардероб, сделать перестановку в квартире, порадовать себя новой техникой или гаджетом. Чтобы покупки вам было совершать еще приятнее, используйте при оплате покупок удобную карту рассрочки от Банка Хоум Кредит. С помощью этой карты вы сможете приобретать любые товары в рассрочку без процентов на срок до трех месяцев (и до года в магазинах-партнерах).

Карта рассрочки станет не только вашим надежным помощником в шопинге, но и стильным аксессуаром, оформленным в бирюзовом и розовом цвете. С ней даже самый хмурый осенний день превратится в солнечный. Ну а чтобы ноябрь стал ярче, Банк Хоум Кредит вместе со знаменитой актрисой и блогером Анной Хилькевич проводят конкурс в Instagram.

Расскажите о том, почему вы любите шопинг и Карту рассрочки, и получите в подарок дизайнерский кулон известного ювелирного бренда.

Как участвовать в конкурсе:

  • Сфотографируйтесь с любой вещью или предметом бирюзового или розового цвета
  • Выложите фото на своей страничке в Instagram с хэштегами #БирюзоваяОсень и #БанкХоумКредит
  • Напишите короткий пост о том, почему вы любите шопинг
  • Обязательно упомяните в посте Карту рассрочки Банка Хоум Кредит
  • Подпишитесь на аккаунт банка в Instagram и аккаунт Анны Хилькевич 
  • Если у вас закрытый профиль в Instagram, откройте его!

Конкурс проходит по всей России до 19 ноября 2017 года. Участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз: главное – соблюдать все условия.

Информацию об организаторе акции, полных правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения читайте по ссылке

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