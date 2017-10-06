2 октября 2017 года в Москве прошла II Международная конференция "Социальные инновации: определяем будущее". Это первая конференция в России, где на одной площадке собрались около 300 экспертов в области социального предпринимательства и социальных инноваций из семи стран.

В течение дня участники и эксперты на площадке Конференции обменивались опытом новейших решений в области социального предпринимательства в своих странах. Ведущие мировые эксперты из этой области поделились своими знаниями и наработками.

Крупный бизнесмен и социальный инвестор, учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов открыл Конференцию, поделившись с публикой опытом Фонда по поддержке социальных предпринимателей. Он отметил, что организация уже десять лет занимается их поддержкой.

"За эти десять лет мы продвинулись далеко вперёд. Общество позитивно восприняло работу Фонда "Наше будущее", а также его деятельность получила поддержку на государственном уровне. Сегодня представители организации входят в различные правительственные комитеты и рабочие группы по развитию социальной сферы России. Разработанные ими рекомендации используются Советом Федерации, Государственной Думой и профильными федеральными министерствами для выработки наиболее эффективных инструментов поддержки социального бизнеса в стране. В ходе этой работы мы надеемся, что закон о социальных предпринимателях, которым с 2016 года занимается Минэкономразвития России, будет утвержден и принят в ближайшее время. В то же время мы никогда не ставили вопрос о том, что социальное предпринимательство должно заменить государство. Все-таки, у государства основная социальная ответственность – это поддержка человека и идей, которым нужно оказать помощь через реализацию социальных программ, которые заложены в бюджете каждого государства", – рассказал Вагит Алекперов.

Он отметил, что социальный предприниматель – "это инициативный человек, который хочет изменить мир вокруг себя". "Но иногда ему на первых порах нужна поддержка, чтобы его идея не умерла – ему нужны и начальные средства, и возможность представить свой товар. Сегодня эти задачи решаются ресурсами Фонда "Наше будущее", – отметил социальный инвестор.

Своим опытом поделились эксперты из США, Великобритании, Италии, Китая, Южной Кореи и Германии. Они рассказали об образовательных проектах, о социально преобразующих инвестициях, государственной поддержке социального предпринимательства в своих странах.

В перерывах между двумя частями участники Конференции смогли пообщаться со спикерами в "Диалогах". Это новый формат делового общения на конференциях, когда участники могут лично встретиться с экспертами мирового уровня и задать им интересующие вопросы.

"Первые пару лет существования Фонда, когда мы только начинали развивать тему социального предпринимательства в России, многие известные люди, социологи и чиновники говорили, что невозможно делать добро и зарабатывать деньги. В первую очередь, мы доказывали, что можно помогать людям, создавая устойчивые модели, в которых люди не ходят с протянутой рукой, а умеют зарабатывать сами. Мы поддерживаем инновационные проекты, которые доказывают это, каждый раз находя новые меры поддержки людей", – поделилась своим опытом с участниками Конференции поделилась директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

Также на площадке Конференции прошла выставка, на которой была представлена продукция социальных предпринимателей из России и из-за рубежа. Участники могли приобрести натуральную косметику, послушать стихи в исполнении антропоморфного робота Пушкина, узнать, как работают корейские наручные часы для слепых, попробовать вкуснейшую пастилу из Коломны и изучить обучающие наборы по изучению солнечной системы из Болгарии.

Официальный сайт конференции:www.socinnovation.ru