Москвичей научат реставрации мебели
"Атмосфера творчества" – одно из важнейших событий в индустрии хобби, позволяющее любителям рукоделия и начинающим декораторам встретиться с экспертами и профессионалами в этой области. Традиционно помимо экспозиции стендов дизайнеров и мастеров программа выставки включает конкурсы, лекции и мастер-классы, для проведения которых на этот раз выделена специальная площадка – зона "Атмосферных посиделок".
Лекция Дарьи Гейлер начнется в 13.00 21 октября. Ее выступление будет посвящено меловым краскам и финишным покрытиям, а также способам обработки поверхностей – крашению, кракелюру, морению, гроттажу и фроттажу. Уже несколько лет декоратор дает мастер-классы по реставрации мебели, а с сентября 2015 года предлагает собственную палитру красок.
22 октября в 13.00 Евгения Ермилова поделится секретами "скульптурной живописи" – необычной техники создания объемных изображений путем нанесения декоративной штукатурки на твердую поверхность. Художница регулярно проводит мастер-классы по "скульптурной живописи" в России и за рубежом, а недавно начала выпуск декоративных материалов под собственным брендом. На лекции Евгения расскажет, какие инструменты и материалы понадобятся для работы над объемными картинами, объяснит основные принципы техники, а затем предложит всем желающим попробовать себя в роли скульптурописцев.
В программе "Атмосферных посиделок" также запланирована лекция декоратора и дизайнера интерьеров Александра Мершиева на тему "Практическая колористика". На примере красок Sherwin-Williams он расскажет об основных правилах подбора цветов и сочетания оттенков в интерьере. А еще в замечательном пространстве "Посиделок" состоятся мастер-класс Анастасии Диордицыпо декоративной плитке и лекция Екатерины Деркачевой, посвященная работе с наполнителем и античным грунтом, глубокому состариванию материалов, каменным и ржавым фактурам.
На площадке собрались около 300 экспертов в области социального предпринимательства из семи стран
В рамках мероприятия – выступления первых лиц международных компаний
Зрителей ждут Танец с саблями и Половецкие пляски
Докладчиками выступят эксперты из поисковых систем и крупных интернет-компаний
Протяженность построенных сетей составила 13,5 километра
В Москве в парке "Сокольники" при поддержке Минздрава России прошел фестиваль "Здоровая осень"
Прошедшие 10 лет изменили историю не только Рунета, но и общества
30 сентября в рамках фестиваля "Бесценные города в кино" пройдет показ фильма "Схватка" Майкла Манна
7 октября Фонд "Вместе против рака" и Комитет общественных связей Москвы приглашают всех желающих на встречу с онкологом
Жена рассказала о состоянии здоровья актера
Чудовищный скандал кажется логичным для праздника столь одиозной персоны
Женщина опубликовала неожиданное фото
Актер бегал от агента по всей квартире