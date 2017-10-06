Москвичей научат реставрации мебели

Первая в России создательница линии художественных материалов Дарья Гейлер и автор эксклюзивной техники "скульптурная живопись" Евгения Ермилова станут участницами "Атмосферных посиделок". Мероприятие пройдет в рамках XIII международной выставки-продажи товаров для рукоделия и хобби "Атмосфера Творчества", которая состоится 19-22 октября в ТВК "Тишинка".

"Атмосфера творчества" – одно из важнейших событий в индустрии хобби, позволяющее любителям рукоделия и начинающим декораторам встретиться с экспертами и профессионалами в этой области. Традиционно помимо экспозиции стендов дизайнеров и мастеров программа выставки включает конкурсы, лекции и мастер-классы, для проведения которых на этот раз выделена специальная площадка – зона "Атмосферных посиделок".

Лекция Дарьи Гейлер начнется в 13.00 21 октября. Ее выступление будет посвящено меловым краскам и финишным покрытиям, а также способам обработки поверхностей – крашению, кракелюру, морению, гроттажу и фроттажу. Уже несколько лет декоратор дает мастер-классы по реставрации мебели, а с сентября 2015 года предлагает собственную палитру красок.

22 октября в 13.00 Евгения Ермилова поделится секретами "скульптурной живописи" – необычной техники создания объемных изображений путем нанесения декоративной штукатурки на твердую поверхность. Художница регулярно проводит мастер-классы по "скульптурной живописи" в России и за рубежом, а недавно начала выпуск декоративных материалов под собственным брендом. На лекции Евгения расскажет, какие инструменты и материалы понадобятся для работы над объемными картинами, объяснит основные принципы техники, а затем предложит всем желающим попробовать себя в роли скульптурописцев.

В программе "Атмосферных посиделок" также запланирована лекция декоратора и дизайнера интерьеров Александра Мершиева на тему "Практическая колористика". На примере красок Sherwin-Williams он расскажет об основных правилах подбора цветов и сочетания оттенков в интерьере. А еще в замечательном пространстве "Посиделок" состоятся мастер-класс Анастасии Диордицыпо декоративной плитке и лекция Екатерины Деркачевой, посвященная работе с наполнителем и античным грунтом, глубокому состариванию материалов, каменным и ржавым фактурам.