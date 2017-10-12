Музыкальный фестиваль "Времена года" пройдет в Москве

Умер бывший муж Распутиной Нелепая гибель россиянки в Доминикане Эксклюзивы Dni.Ru Свадьба Шурыгиной Дом-2

Самое читаемое

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Самбурская добила Бузову флейтой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 12 октября
Лента новостей
16:47
Россияне научились превращать холод в тепло
16:39
Больной СПИДом казахстанец напал на кассиршу в Москве
16:32
Госдума раскроет данные о голосованиях депутатов
16:23
США покидают ЮНЕСКО
16:22
Трампа подзуживают сделать новую подлость России
16:15
На Кравец навели порчу и выкололи глаза
16:13
Юный сладкоежка обокрал магазин на 47 тысяч
16:12
В США ревнивый любовник зарезал молодую россиянку
16:11
Самые красивые женщины мира неожиданно постарели
15:57
Умер администратор академии ЦСКА
15:57
Книги помогают генерировать новые идеи
15:44
Миллиардер Захарченко впервые заговорил после задержания подруги
15:35
Бывший муж Распутиной умер перед встречей с Шепелевым
15:31
Мстивший жене челябинец сжег заживо тещу
15:26
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
15:24
Сторонники "ЕР" передали депутатам наказы по бюджету
15:22
Борисова добила алкоголика Осина
15:17
Бригадир вытащил из канализации отравившихся слесарей
15:09
Сбежавший из России политик ведет националистов в Крым
14:41
Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле
14:35
Захарова осадила предателя Эрдогана
14:25
В конфликт подмосковной компании с властью вмешалась Мособлдума
14:09
"Силиконовая" участница "Дома-2" сбежала от зверского избиения
13:53
Дочь Кадырова везет свою красоту в Москву
13:53
Депутаты Госдумы в знак протеста отменили поездку в США
13:48
Пугачева изменила Буйнову с Розенбаумом
13:35
Смертельное развлечение россиянки в Доминикане сняла подруга-украинка
13:22
Солнцев отбил Бузову у Дробыша
13:17
Набиуллина объяснила дизайн новых денег песней
13:11
Высоцкая связалась с Шакуровым из-за больших денег
12:59
Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера
12:51
Пересильд отказалась говорить о свадьбе с Учителем
12:50
В центре Москвы установят памятник Шекспиру
12:49
Британка засудила врача за грубый секс
12:08
Найдено эффективное средство для похудения
12:07
Распухшую российскую актрису увезли в больницу
12:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест
12:00
Больной раком Маккейн доказал неполноценность Трампа
11:57
Закарпатье уходит от Украины вслед за Крымом
11:55
Участница "Битвы экстрасенсов" убита из-за людской озлобленности
11:47
Переходившую МКАД женщину насмерть сбил байкер
11:45
Какие автомобили предпочитают богатые россияне
11:36
Стриптизерша раскрыла методы обольщения
11:31
87-летний Иван Краско о другом мужчине своей молодой жены
11:13
Басков назвал настоящую причину ухода со сцены
10:58
В Госдуме введен институт спецпредставителей
10:48
В России ввели новые деньги
10:39
Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней
10:27
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
10:19
Вдова Баталова заперлась дома после смерти мужа
10:16
Найдено лекарство от самого опасного вида рака
09:54
Певица Жасмин отметила юбилей без мужа
09:47
На юго-востоке Москвы найдено тело мужчины с пробитой головой
09:41
Певица Жасмин без молодого супруга уехала в Америку
09:37
Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире
09:33
В Москве вооруженные налетчики угнали фургон с компьютерами
09:17
Под Москвой автомобиль сбил пешехода с 6-летним ребенком
09:01
Что спасает больного раком Успенского
08:49
Посетитель автосалона угнал Gelandewagen за 11,5 млн рублей
08:42
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
08:32
Наглая провокация США взбесила Россию
08:27
Россиян начнут лечить по-новому
22:02
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
22:00
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
21:44
Офтальмологи раскрыли простой способ сохранить зрение
21:41
Кортнев устраивает громкие ссоры с молодой женой
21:31
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
21:27
Топ-менеджер устроил дебош при перелете из Москвы в Нью-Йорк
21:09
Никита Белых сделал предложение возлюбленной прямо в суде
21:09
Володин призвал регионы контролировать свои расходы
21:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела
20:45
"Астероид-убийца" оставит землян без яркого зрелища
20:44
Малахов рассказал о пьянстве Чумака
20:22
Шепелев столкнул лбами Меньщикова с женой
20:13
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
20:10
В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой
19:55
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
19:51
Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан
19:47
Москвичей напугали жутким ливнем
19:35
На почте в Москве нашли посылки с радиацией
19:34
"Забронзовевший" Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:07
Украина опозорилась с "колхозным" танком
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Наряд Пугачевой развалился на куски
18:40
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
18:32
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
18:19
Хворостовский: Никто тебе не поможет
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:45
Меньщиков из "Дома-2" о гнусной лжи жены
17:24
Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
17:18
Бердымухамедова оправдали за грубое поведение на встрече с Путиным
16:56
Осин подвергался пыткам
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
Пугачева утерла нос Киркорову
Пресс-релизы

Музыкальный фестиваль "Времена года" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба
24 октября в Большом зале Дома композиторов состоится открытие Фестиваля, где слушатели познакомятся с редкими произведениями отечественных композиторов, написанными под впечатлением от многогранной индийской культуры, также прозвучит национальная музыка.
прочитано 206 раз

В программе:

А. Аренский. Увертюра к опере "Наль и Дамаянти"

С. Баласанян. Избранные номера к балету "Шакунтала"

Х.И. Хан-В. Поль. Скетч из балета "Шакунтала"

Избранные сочинения М. Осокина, М. Ипполитова-Иванова, С. Василенко, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, И. Стравинского и др.

Подарком для слушателей станет "Литания" московского композитора Сергея Жукова: пространственная композиция для женского народного голоса в русской традиции, женского народного голоса в индийской традиции, контратенора, флейты бансури, ситара, рояля, органа, ударных инструментов и струнного оркестра.

Исполнители:

Московский камерный оркестр "Времена года"

Дирижёр – заслуженный артист России Владислав Булахов

Танцевальная группа Фонда "Нритья Сабха"

Художественный  руководитель Татьяна Назарова

Гульфам Сабри (табла, вокал), Индия

Ашвани Нигам (танец), Индия

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Соколова (флейта), Юлия  Покровская (скрипка), Екатерина Жукова (народный голос), Рустам Яваев (контратенор), Надежда Астапенова (фортепиано), Людмила Ватутина (меццо-сопрано), Александр Гладков (баритон).

Начало в 19.00

Адрес зала: Брюсов пер.8/10

27 октября в Государственном музее А. Н. Скрябина столичным слушателям будет предложена программа "Молодые дарования России". На протяжении двадцати четырёх лет Московский камерный оркестр "Времена года" значительную часть своей профессиональной деятельности посвящает работе с одарёнными детьми и молодёжью. С 2002 года в программах Фестиваля представлены имена юных артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Тверской области, Краснодарского края.

Прозвучат произведения С. Рахманинова, Н. Метнера, А. Скрябина и К. Сорабаджи в исполнении Лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Ольги Ивановой (фортепиано), Маргариты Молчановой (фортепиано), Михаила Митрофанова-Джалиля (скрипка), Дмитрия Володина (виолончель) и Евгения Евграфова (фортепиано).

Музыкальным открытием концерта станет пьеса известного английского композитора индийского происхождения Кайхосру Шапурджи Сорабджи (1892–1988) Песня Индийского гостя из оперы "Садко" Н. Римского-Корсакова для фортепиано из цикла "Три пастиша" для фортепиано (1922).

Начало в 19.00

Адрес зала: Б. Николопесковский пер., д. 11

Закрытие Фестиваля пройдет 30 октября в Государственном музее А.С. Пушкина. Итогом концертных программXVI Московского Международного Музыкального Фестиваля "Времена года" – "Музыка Индии и России" станет музыкальный спектакль-феерия "Литургия Красоты" в трёх частях:

"Молочные реки и кисельные берега", "Фортуна на крыльях меня несла", "В безмерных безднах мира". Музыкальная феерия посвящается дерзновенным искателям Истинного –русским путешественникам Афанасию Никитину (1442-1475), Герасиму Лебедеву (1749-1817), Николаю Рериху, кого фантастическая звезда странствий вела вглубь Востока, к Великой Индии, а также суфию и музыканту Хазрат Инайят Хану.

В программе: Х.-И. Хан, Г. Сабри, В. Поль, С.Л. Толстой, М. Березовский, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, Л. Боккерини, Дж. Перголези, И.-С. Бах, Г. Пёрселл, В. Пашкевич, А. Скрябин, национальная индийская музыка и танцы.

Исполнители:

Московский камерный оркестр "Времена года"

Дирижёр – заслуженный артист России Владислав Булахов,

Танцевальная группа Фонда "Нритья Сабха"

Художественный руководитель Татьяна Назарова

Балет "Сказка" культурного центра МВД

Художественный руководитель Ольга Воробьёва

Гульфам Сабри (табла, вокал) Индия, Ашвани Нигам (танец), Индия

Наталья Богданова(фортепиано), Виктория Носовская (сопрано),

Александр Гладков (баритон), Роман Широкинский (виолончель),

Мария Соколова (флейта)

Автор сценария, режиссёр Анна Великотная, г. Санкт-Петербург

Начало в 19.00

Адрес зала: ул. Пречистенка 12/2

12 октября 2017, 14:16
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 октября 2017
просмотры: 123

В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"

Награды были присуждены лучшим разработкам, товарам и услугам

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 октября 2017
просмотры: 123

Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце

Певец побывал с гастролями в 41 стране мира

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 октября 2017
просмотры: 123

"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра

Зрители смогут погрузиться в чарующий мир симфонической музыки во время просмотра

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 октября 2017
просмотры: 123

Парад ударных инструментов украсят звезды мировой величины

Второй этап Международного фестиваля-конкурса пройдет в Москве и области

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 октября 2017
просмотры: 123

Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Орехово-Зуевском районе

Протяженность построенных сетей составила 17 километров

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 октября 2017
просмотры: 123

Провокаторы CONTRFASHION возвращаются на подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Показ коллекции эпатажного проекта пройдет на главном подиуме страны в 12-й раз

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 октября 2017
просмотры: 123

Театр Аллы Духовой TODES начинает новый сезон

Дни.Ру публикуют анонс всех спектаклей на октябрь

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 октября 2017
просмотры: 123

Охлобыстин покажет своего Ван Хельсинга

В Москве и Санкт-Петербурге покажут масштабный ледовый мюзикл по мотивам романа Брэма Стокера "Дракула"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 октября 2017
просмотры: 123

Обладатель премии Grammy Кенни Гарретт выступит в Доме Музыки

Выступление именитого музыканта откроет серию джазовых проектов XV юбилейного сезона ММДМ

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 октября 2017
просмотры: 123

Малахов стал продюсером уникального шоу

Известный композитор открывает новые имена

567

загрузить ещё

Политика

Захарова осадила предателя Эрдогана
Депутаты Госдумы в знак протеста отменили поездку в США
Больной раком Маккейн доказал неполноценность Трампа
Наглая провокация США взбесила Россию

Шоу-бизнес

Первый канал открестился от умершего мужа Распутиной
Яковлева в странном наряде стала неузнаваема после пластики
На Кравец навели порчу и выкололи глаза
Бывший муж Распутиной умер перед встречей с Шепелевым

Проишествия

Смертельное развлечение россиянки в Доминикане сняла подруга-украинка
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)

Lifestyle

Что спасает больного раком Успенского
Книги помогают генерировать новые идеи
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство

Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Общество

Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире

Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Шоу-бизнес

Бывший муж Распутиной умер перед встречей с Шепелевым

Стало известно о смерти экс-супруга артистки
Шоу-бизнес

На Кравец навели порчу и выкололи глаза

Полоса невезения продолжает преследовать певицу

Гороскоп

Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем

Фоторепортажи

Наряд Пугачевой развалился на куски
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь

Спорт

Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров

Регионы

Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru