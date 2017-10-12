Музыкальный фестиваль "Времена года" пройдет в Москве

24 октября в Большом зале Дома композиторов состоится открытие Фестиваля, где слушатели познакомятся с редкими произведениями отечественных композиторов, написанными под впечатлением от многогранной индийской культуры, также прозвучит национальная музыка.

В программе:

А. Аренский. Увертюра к опере "Наль и Дамаянти"

С. Баласанян. Избранные номера к балету "Шакунтала"

Х.И. Хан-В. Поль. Скетч из балета "Шакунтала"

Избранные сочинения М. Осокина, М. Ипполитова-Иванова, С. Василенко, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, И. Стравинского и др.

Подарком для слушателей станет "Литания" московского композитора Сергея Жукова: пространственная композиция для женского народного голоса в русской традиции, женского народного голоса в индийской традиции, контратенора, флейты бансури, ситара, рояля, органа, ударных инструментов и струнного оркестра.

Исполнители:

Московский камерный оркестр "Времена года"

Дирижёр – заслуженный артист России Владислав Булахов

Танцевальная группа Фонда "Нритья Сабха"

Художественный руководитель Татьяна Назарова

Гульфам Сабри (табла, вокал), Индия

Ашвани Нигам (танец), Индия

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Соколова (флейта), Юлия Покровская (скрипка), Екатерина Жукова (народный голос), Рустам Яваев (контратенор), Надежда Астапенова (фортепиано), Людмила Ватутина (меццо-сопрано), Александр Гладков (баритон).

Начало в 19.00

Адрес зала: Брюсов пер.8/10

27 октября в Государственном музее А. Н. Скрябина столичным слушателям будет предложена программа "Молодые дарования России". На протяжении двадцати четырёх лет Московский камерный оркестр "Времена года" значительную часть своей профессиональной деятельности посвящает работе с одарёнными детьми и молодёжью. С 2002 года в программах Фестиваля представлены имена юных артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Тверской области, Краснодарского края.



Прозвучат произведения С. Рахманинова, Н. Метнера, А. Скрябина и К. Сорабаджи в исполнении Лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Ольги Ивановой (фортепиано), Маргариты Молчановой (фортепиано), Михаила Митрофанова-Джалиля (скрипка), Дмитрия Володина (виолончель) и Евгения Евграфова (фортепиано).

Музыкальным открытием концерта станет пьеса известного английского композитора индийского происхождения Кайхосру Шапурджи Сорабджи (1892–1988) Песня Индийского гостя из оперы "Садко" Н. Римского-Корсакова для фортепиано из цикла "Три пастиша" для фортепиано (1922).

Начало в 19.00

Адрес зала: Б. Николопесковский пер., д. 11

Закрытие Фестиваля пройдет 30 октября в Государственном музее А.С. Пушкина. Итогом концертных программXVI Московского Международного Музыкального Фестиваля "Времена года" – "Музыка Индии и России" станет музыкальный спектакль-феерия "Литургия Красоты" в трёх частях:

"Молочные реки и кисельные берега", "Фортуна на крыльях меня несла", "В безмерных безднах мира". Музыкальная феерия посвящается дерзновенным искателям Истинного –русским путешественникам Афанасию Никитину (1442-1475), Герасиму Лебедеву (1749-1817), Николаю Рериху, кого фантастическая звезда странствий вела вглубь Востока, к Великой Индии, а также суфию и музыканту Хазрат Инайят Хану.

В программе: Х.-И. Хан, Г. Сабри, В. Поль, С.Л. Толстой, М. Березовский, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, Л. Боккерини, Дж. Перголези, И.-С. Бах, Г. Пёрселл, В. Пашкевич, А. Скрябин, национальная индийская музыка и танцы.

Исполнители:

Московский камерный оркестр "Времена года"

Дирижёр – заслуженный артист России Владислав Булахов,

Танцевальная группа Фонда "Нритья Сабха"

Художественный руководитель Татьяна Назарова

Балет "Сказка" культурного центра МВД

Художественный руководитель Ольга Воробьёва

Гульфам Сабри (табла, вокал) Индия, Ашвани Нигам (танец), Индия

Наталья Богданова(фортепиано), Виктория Носовская (сопрано),

Александр Гладков (баритон), Роман Широкинский (виолончель),

Мария Соколова (флейта)

Автор сценария, режиссёр Анна Великотная, г. Санкт-Петербург

Начало в 19.00

Адрес зала: ул. Пречистенка 12/2