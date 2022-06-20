В Волгограде нашли труп избитой женщины

В Кировском районе Волгограда наткнулись на ужасающую находку. Сообщается, что был обнаружен труп 54-летней женщины.
По данным телеканала "360", погибшую избили, после чего зарезали. По факту случившегося проводится проверка.
В Кировском районе Волгограда наткнулись на ужасающую находку. Сообщается, что был обнаружен труп 54-летней женщины.
По данным телеканала "360", погибшую избили, после чего зарезали. По факту случившегося проводится проверка.
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