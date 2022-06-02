В Астрахани загорелось здание торгового центра

В Астрахани произошел серьезный инцидент. Уточняется, что произошел пожар в торговом центре "Айсберг".
По данным телеканала "360", были эвакуированы два человека. Сейчас проводится обследование территории торгового центра.
В Астрахани произошел серьезный инцидент. Уточняется, что произошел пожар в торговом центре "Айсберг".
По данным телеканала "360", были эвакуированы два человека. Сейчас проводится обследование территории торгового центра.
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