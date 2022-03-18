В Алупке загорелось торговое здание

В Алупке произошел крупный пожар. Сообщается, что загорелось местное торговое здание.
По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадал один человек. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.
В Алупке произошел крупный пожар. Сообщается, что загорелось местное торговое здание.
По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадал один человек. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.
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