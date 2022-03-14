В Подмосковье прошла акция в поддержку солдат ВС России

В воскресенье 13 марта в Лобне прошла акция, которую посвятили представителям ВС России. Люди выразили поддержку российским военным, которые выполняют задачи спецоперации на Украине.
Проживающие в городе женщины собрались у мемориала Звонница — памятника воинам Лобни. Как передает сайт "Подмосковье сегодня", участницы спели патриотическую композицию "Катюша".
Солдатам, выполняющим долг в ходе спецоперации на Украине, были оставлены письменные послания, уточняет "Радио 1". Добрые слова благодарности и напутствия военным обязались передать уполномоченные.