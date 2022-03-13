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Спецоперация на Украине
На Украине обнаружили места массового убийства мирных граждан военными ВСУ

На Украине обнаружили места массового убийства мирных граждан военными ВСУ

Чтобы помешать спецоперации России на Украине, украинские силовики готовы жертвовать собственными любви.
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В Попаснянском районе Украины обнаружили места массового убийства мирных жителей военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ). Их нашли неподалеку от железной дороги военные частично признанной Луганской Народной Республики (ЛНР), пишет RT.

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Об этом сообщили представители Народной милиции ЛНР, отметив, что украинские солдаты использовали гражданских лиц своей страны в качестве живого щита. Тех же, кто пытался покинуть зону боевых действий, попросту расстреляли. В ЛНР напомнили, что на украинских силовиках также лежит ответственность за геноцид жителей Донбасса, передает "Общественная служба новостей".

Тем временем представители частично признанной Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что ВСУ нанесли по столице республики – Донецку – несколько ударов из орудий калибром 122 миллиметра. Еще четыре мины калибром 120 миллиметров были выпущены по населенному пункту Александровка. Кроме того, был зафиксирован ряд обстрелов по территории ЛНР.

Западные "хозяева" Украины в очередной раз подтвердили, что не намерены принимать участие в боевых действиях на территории страны. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Вашингтон не отправлял и не собирается отправлять своих солдат в Незалежную.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2022, 17:00 Источник: RT ✓ Надежный источник

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