В Ярославле сотрудники психбольницы избили пациентку

В Сеть просочились кадры, сделанные камерой видеонаблюдения в лифте жилого дома. Сотрудники Ярославской областной психиатрической больницы заталкивают в лифт босую женщину в халате, она сопротивляется и кричит.
Один из мужчин наносит ей несколько ударов в живот, а второй бьет по затылку. После этого женщина теряет сознание.
Как сообщает портал VSE42.RU, видеозаписью заинтересовались в правоохранительных органах. Проводится проверка.
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