Под Волгоградом школьник умер после катания на велосипеде

В Волгоградской области произошла трагедия. На улице нашли тело школьника.

По имеющимся данным, мальчику стало плохо во время того, как он катался на велосипеде. Прибывшие по вызову врачи не смогли спасти подростка. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Волгоградская правда".