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Под Волгоградом школьник умер после катания на велосипеде

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В Волгоградской области произошла трагедия. На улице нашли тело школьника.

По имеющимся данным, мальчику стало плохо во время того, как он катался на велосипеде. Прибывшие по вызову врачи не смогли спасти подростка. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Волгоградская правда".

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Автор: 13 августа 2021, 21:54 Источник: Волгоградская правда ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость829933
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Ужас.ужас Наверно или не диагностированный порок сердца или кардиопатияПухом ему земля Соболезнования семье .родным и близким
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