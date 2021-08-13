Житель Томска зверски избил женщину в подъезде жилого дома

Серьезный инцидент произошел в Томске. Камера видеонаблюдения зафиксировала факт избиение женщины.

Уточняется, что на гражданку поднял руку ее спутник. По информации сайта VSE42.RU, противоправное деяние было совершено в подъезде жилого дома. По факту случившегося проводится проверка.