Житель Томска зверски избил женщину в подъезде жилого дома

Серьезный инцидент произошел в Томске. Камера видеонаблюдения зафиксировала факт избиение женщины.
Уточняется, что на гражданку поднял руку ее спутник. По информации сайта VSE42.RU, противоправное деяние было совершено в подъезде жилого дома. По факту случившегося проводится проверка.
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