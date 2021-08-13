Число погибших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось

Появилась свежая информация о трагедии, которая произошла в Воронеже. Стало известно, что в медицинском учреждении умерла еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе.
На данный момент жертвами трагедии являются два человека. Кроме того, пострадавшими числятся еще 17 граждан, напоминает RT.
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