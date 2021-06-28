Посадку вертолета на пляже в Татарстане сняли на видео

Очевидцы сняли на видео, как на один из пляжей Татарстана распугивая отдыхающих приземлился частный вертолет. Пилот поздоровался с кем-то из встретивших его на берегу, после чего улетел, передает Пятый канал. Произошедшим заинтересовалась транспортная прокуратура. Владельцев летательного аппарата ищут.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к любовницам?
Мне 34 ,а я все еще одинока
Подскажите проверенную гадалку?1
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?